VIDEO: Biden intentó dar buena impresión enérgica, pero su voz no lo ayudó en el debate con Trump

El presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, se mostró ronco y carraspeó varias veces al inicio del primer debate de cara a las elecciones de noviembre contra su rival, el exmandatario republicano Donald Trump.

La primera pregunta del debate fue sobre economía y Biden intentó trasladar su visión sobre la creación de una economía para la clase media centrada en los “asuntos que se hablan en la mesa de la cocina”, como el precio de la gasolina y de la vivienda.

El debate se desarrolla en los estudios de la CNN en Atlanta, durará 90 minutos, no contará con público y los micrófonos de los candidatos estarán silenciados, excepto cuando sea su turno de hablar, con el objetivo de evitar las interrupciones constantes que marcaron los dos tensos debates entre Trump y Biden en 2020.

Habrá dos pausas comerciales, según CNN, y el personal de campaña no podrá interactuar con su candidato durante ese tiempo.

EFE

JUST IN: President Joe Biden's voice appears to be gone as he speaks his first words in the 2024 presidential debates.

Donald Trump was seen chuckling at one point as Biden mumbled and failed to be clear.

Biden's statement appeared to be incredibly scripted during his… pic.twitter.com/7RT9WMfgdr

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 28, 2024