La vida de Pamela Anderson: la chica Baywatch a la que descubrieron de casualidad y llegó a la portada de Playboy

“Hablo en el Kremlin o hablo en Vladivostok en la conferencia económica sobre energía y economía verde. Y no sé qué espera la gente de mí. Puedo hablar de ballenas y el medio ambiente, la biodiversidad de los océanos. Puedo hablar de lo que quiera porque creo que la gente todavía me mira, tratando de descubrir, ‘¿Por qué está ella aquí?’”. Es una de las actrices más famosas de Hollywood, conocida por Playboy y Baywatch, convertida en activista. Desde sus dramáticos romances hasta su imparable carrera, Pamela Anderson logró, a lo largo de sus 57 años, superar grandes obstáculos.

Abusada en la infancia

“Soy la mejor chica de California, lo cual es gracioso, ya que soy canadiense”, dijo Pamela Denise Anderson que vino al mundo el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, Columbia Británica, Canadá. Allí. creció con sus padres Carol y Barry, de ascendencia finlandesa, inglesa, irlandesa y alemanes del Volga. Aunque recibió mucho amor de su familia, su infancia estuvo marcada por dificultades significativas. “Fui abusada desde los 6 hasta los 10 años por mi niñera. Fui a la casa del novio de una amiga, y su hermano mayor decidió que me enseñaría a jugar backgammon, lo que llevó a un masaje en la espalda y al abuso. Solemos culparnos a nosotros mismos. No le conté a mi madre al principio. Y cuando lo hice, me dijo, ‘Bueno, eso está en el pasado. No piense más en aquello”. Superar esos desafíos le llevó años, pero logró salir del trauma.

Cuando era adolescente, Pamela fue a la escuela secundaria Highland. Fue acróbata y gimnasta entre los 7 y 12 años y deportista durante toda la etapa escolar. Trabajó de camarera entre los 16 y los 19 años. “Siempre dicen que soy más inteligente de lo que parezco, pero yo digo que no, soy tan inteligente como parezco”, confesó alguna vez. Antes de alcanzar la fama, la canadiense ya tenía grandes ambiciones en Hollywood. En unas cartas escritas en 1989, confesaba: “Es complicado empezar una carrera. Tienes que lidiar con mucha mierda. Cuando finalmente empiezan a creer en ti, tienen sus propios planes ocultos”. Anderson fue descubierta por primera vez en un partido de fútbol de los Leones de la Columbia Británica, cuando su imagen apareció en la pantalla del estadio, los aficionados la vitorearon y la bajaron al campo de juego. Debido a su fama en Vancouver, firmó un contrato comercial con la cerveza Labatt, y luego siguieron más trabajos en publicidad, hasta que Playboy la tentó para sus producciones.

Rumbo marcado

La rubia captó la atención del público con su papel icónico en Baywatch, pero ya había causado sensación años antes como modelo de Playboy. Su carrera despegó cuando apareció por primera vez en la portada en octubre de 1989. “Hacer esa primera sesión de fotos me dio esta pequeña especie de portal sobre lo que se siente al ser una mujer sensual. Mi sexualidad era mía. Recuperé mi poder”, explicó. Al poco tiempo, volvió a protagonizar la tapa en febrero de 1991. En sus días en la mansión Playboy declaró que aprendió “que existen cosas como filántropos, arte, caballeros y caballerosidad. Y por más que la gente quiera que siempre diga algo malo al respecto, no tuve una mala experiencia”. En su entrevista con la revista, compartió sus ambiciones de convertirse en una estrella. “La gente en Hollywood siempre está persiguiendo grandes sueños. Yo también soy así, por lo tanto, me siento identificada con ellos”, explicó Pamela.

Después de su triunfo como modelo, Anderson incursionó en la actuación. Hizo su debut en televisión en un episodio de Charles in Charge (1990) y luego protagonizó Mejorando la casa (1991), hasta conseguir su rol en Baywatch en 1992. “Simplemente me dijeron, ‘¿Eres Pamela Anderson? Entonces el trabajo es tuyo’”. Su protagónico en Baywatch durante cinco temporadas, fue lo que le abrió el camino a otros roles claves, incluso al día de hoy se la conoce como la chica Baywatch.

Un matrimonio tóxico

Aunque Pamela ha enfrentado desafíos en el amor, su relación tumultuosa de 15 años con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, fue especialmente problemática. En febrero de 1995, la pareja se casó a las 96 horas después de su primera cita, marcando el inicio de uno de los matrimonios más turbulentos de Hollywood. En junio de 1996, tuvieron a su primer hijo, Brandon. Poco después, robaron de su casa un video pornográfico de la intimidad de la pareja y, aunque demandaron a un sitio web por el hurto, su caso no se resolvió y el video todavía está en Internet. Mientras tanto, Pamela y Tommy tenían un matrimonio difícil, y decidieron separarse. A pesar de esto, optaron por reconciliarse y tuvieron a su segundo hijo, Dylan, en 1997. No obstante, para 1998, Anderson había solicitado nuevamente el divorcio, esta vez alegando haber sido víctima de abuso físico por parte de Lee. Este incidente llevó a Lee a pasar cuatro meses en la cárcel y, a pesar de sus altibajos, la pareja se reunió brevemente antes de separarse definitivamente en 2010.

