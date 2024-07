Encuentran cadáver dentro de un saco de dormir en plena calle en Manhattan

Una persona fue encontrada muerta ayer dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC).

Por El Diario NY

El descubrimiento se produjo poco antes de las 5 p.m. del viernes en 207 E. 27th St, vecindario Kips Bay, cuando los oficiales respondieron a informes de un paquete sospechoso. Al examinarlo encontraron un cadáver en su interior, reportó ABC News.

Testigos dijeron que el cuerpo fue abandonado junto a la basura en la calle. Se desconoce el sexo y la edad del cuerpo. Una investigación de la Oficina Forense de la ciudad de Nueva York (OCME) está en curso para determinar la identidad de la víctima y cómo murió.

NYPD just found a dead body on 27th and 3rd right in front of Apel's Tailor shop. The deceased was wrapped in a body bag which was further wrapped in trash bags. I saw the top of the head after they cut the bags open. pic.twitter.com/2Whqtm6ocp

— Ted Oehmke (@Studio28nyc) July 5, 2024