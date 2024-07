Camilo y Evaluna Montaner se separan temporalmente: Me voy a poner a llorar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A través de su canal de YouTube, la pareja conformada por Camilo Echeverry y Evaluna Montaner sorprendieron en el inicio de semana con una actualización de los Lunes de Camilo y Evaluna. En este espacio, los enamorados artistas comparten con sus seguidores cada aventura que emprenden en medio de sus ocupadas agendas y el día a día con el embarazo de la venezolana.

El canal estaba un poco descuidado por la pareja desde que nació la pequeña Índigo, pero con la llegada de Amaranto, decidieron reactivarlo. Aunque los lunes no suelen ser los días más queridos por las personas, ya que comienzan sus responsabilidades diarias, lo cierto es que alegran un poco a cada uno de sus seguidores con el material que allí comparten semanalmente.

El lunes 8 de julio se realizó la más reciente publicación de la pareja en su canal de YouTube en la que entregaron una sorpresa, que, a más de uno, le sacó lágrimas. Como sus seguidores se han dado cuenta, Evaluna acompaña en la gira al intérprete de Ropa cara, tal y como lo ha hecho en el pasado en otras de sus giras, pero debieron tomar una decisión.

Debido al avanzado estado de gestación de la venezolana, decidieron tomarse un respiro en este acompañamiento que hace la pareja durante unos días, mientras se da la llegada de Amaranto. A pesar de que tanto Evaluna como Camilo consideran que todavía puede resistir unos días más, piensan que en algún momento las aerolíneas le van a restringir seguir volando a la madre de Índigo.

“Estoy en el límite, estoy bien en el rango para viajar, lo que pasa es que este embarazo se me ve mucho más”, comentó Evaluna. Mientras tanto, el colombiano aseguró que le da mucha tristeza el hecho de que en la última semana de gira que le queda, no pueda estar acompañado de su esposa: “A mí todavía me queda una semana de gira y de verdad que me pone triste no estar con ella”.

Y agregó: “No existe conflicto entre estas dos cosas. Pero van a ser días difíciles”, mientras realizaban una dinámica en la que evaluaban las posibles preguntas que les realizarían al momento de abordar el avión con destino al siguiente rumbo en la gira.

Finalmente, reconocieron que aunque disfrutan la compañía del otro, es necesario que tomen distancia por un tiempo para que al momento de reencontrarse, sea más placentero debido al tiempo que permanecieron lejos del otro.

