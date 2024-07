Yulimar Rojas, sin complejos para Vogue México: Confiesa haber sufrido “bullying” de niña

Posteado en: Actualidad, Deportes

La venezolana referida como “La Reina”, se enfrenta a su peor pesadilla: no competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Yulimar Rojas podría superar un edificio de cuatro o cinco pisos. Su meta en las Olimpiadas de París 2024 era batir su propio récord y alcanzar una distancia de salto de 16 metros. No lo hará. En abril de este año anunció vía redes sociales que, debido a una lesión que sufrió durante unos entrenamientos en el Talón de Aquiles izquierdo, no podría participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Mi corazón está roto, también quiero disculparme por no poder representarlos en París”. El silencio en el que esta lesión mete la carrera de Rojas es solo superado por dos cosas: su anhelo de recuperarse (que va a tomar mínimo un año) y el vacío que deja en los JJ. OO. una de las atletas latinoamericanas más vistosas y reverenciadas de los últimos años.

¿Cómo se convirtió Yulimar Rojas en La Reina del atletismo con cuatro títulos mundiales en triple salto? En su vida todo puede leerse como el salto de una niña tímida y miedosa. El de una muchacha que vivía bajo un techo con goteras, temerosa de que la lluvia arrasara su casa, a una mujer que, gracias a sus medallas, logró un nuevo hogar para su familia. El trayecto ha sido duro, sí. Pero la dureza no vino dada por la pobreza en la que creció. El trauma, el dolor, el miedo vino de afuera, de los otros.

“De pequeña sufrí mucho bullying. Ese fue un hecho que me persiguió toda mi adolescencia. Me decían muchas cosas. Los sobrenombres me mataban, me dejaban impotente. Me llamaban garza, jirafa, negra. Se metían mucho con mi color de piel. Como tenía el pelo ‘malo’ (afro), siempre me peinaba con un chonguito que se despeinaba y me decían negra fea. Yo pensaba: ‘Si se meten conmigo es porque soy distinta. En algún momento todas esas personas que se burlan de mí, van a conocer a la verdadera Yulimar’. Todo eso me afectó. Me creó un trauma que sólo pude superar gracias al deporte. El trauma que sentía hizo que no pudiera caminar en lugares donde había mucha gente para que no me vieran, para no pensar que veían o que se metían conmigo. Al final agradezco a esas personas por hacerme más fuerte. Me volvieron una mujer con temple, guerrera, luchadora, capaz de sobreponerse a esos comentarios que por años la persiguieron”.

En un lugar tan difícil como la Venezuela actual, su historia es un relato poderoso porque plantea que la felicidad y el éxito son posibles incluso en las condiciones más adversas. “Siempre supe que era diferente. Que estaba llamada para hacer grandes hazañas para que muchos pudieran ver reflejada su historia en la mía”.

