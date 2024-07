De Berlín a Miami y un mes que paralizó al mundo: Lo mejor de la Eurocopa y la Copa América

La Eurocopa y la Copa América nos regalaron una montaña rusa de emociones, con momentos de gloria y decepción, revelaciones sorprendentes y finales épicas que quedarán grabadas en la memoria de los aficionados para siempre.

Por: Luis Eduardo Martínez | lapatilla.com

En Alemania, la decimoséptima edición de la Eurocopa se vivió con una intensidad única que dejó a muchos sin aliento. Cada estadio vivió una euforia desatada por los hinchas de los 24 países y en el terreno de juego el fervor no fue distinto, con cada jugador dejando el alma por su selección para consagrarse en el torneo más importante del viejo continente.

Al otro lado del Atlántico, a pesar de las quejas, Estados Unidos acogió la Copa América para transformarse en el escenario de rivalidades históricas y encuentros inolvidables entre conjuntos de dos confederaciones que unieron a fanáticos de todo el continente en una celebración del deporte rey, una organización que servirá para poner ojo al Mundial 2026.

EUROCOPA

El equipo decepción: Francia (mención aparte Alemania)

Si hubo un equipo que desilusionó a sus seguidores y a gran parte del mundo, ese fue Francia. Los subcampeones del mundo llegaron con una plantilla llena de estrellas, pero su desempeño fue irregular. A pesar de contar con jugadores como Kylian Mbappé, Ousmané Dembélé y Kolo Muani, no lograron encontrar su mejor versión. La derrota ante España en semifinales y los empates frente a Países Bajos, Polonia y Portugal solo reafirmaron que la delantera del conjunto galo no vive su mejor momento. Apenas 4 goles en 6 encuentros disputados, pero más increíble aún es que solo remataron a puerta 24 veces. ¿Qué ocurrió? Las críticas en Francia apuntaron a la estrella de “Los Bleus”.

Para Alemania, la estela de favorito en su condición de sede del torneo se desvaneció en los últimos enfrentamientos. “Los Teutones” comenzaron de más a menos con una goleada a Escocia, pero las cosas fueron mermando ante Suiza para luego mostrar su peor versión frente a “la Roja”.

El equipo revelación: Suiza

En contraste, Suiza emergió como el equipo revelación del torneo. Bajo la dirección de un inspirado Breel Embolo, los suizos mostraron un fútbol ofensivo y valiente anotando 8 tantos en 5 partidos y despidiéndose de la competición invictos, apenas 2 victorias y 3 empates. Su derrota sobre Inglaterra en los cuartos de final por penales fue dramática, con un gol en el minuto 80 por parte de los británicos que dejó a todos boquiabiertos y abrió las puertas a la debacle. Suiza demostró que el renacimiento de su fútbol está en marcha y que son un rival temible para cualquiera.

La sorpresa del torneo: Lamine Yamal

En cada Eurocopa, hay un jugador que se convierte en la sorpresa inesperada. En esta edición, ese honor recayó en el juvenil Lamine Yamal, el delantero español que con su velocidad, regate y olfato goleador se ganó el corazón de los aficionados. Su “pepazo” contra Francia en semifinales fue un momento mágico que quedará en la memoria de todos los amantes del fútbol, principalmente de los hispanos que lograron una remontada de locura y sirvió para hilvanar el camino hacia la gloria. Además, Yamal repartió 4 asistencias importantes para su selección, incluyendo el pase a Nico Williams que abrió el marcador ante Inglaterra en la final.

La final: España vs. Inglaterra

La gran final se disputó en el Estadio Olímpico de Berlín. España, con su toque y posesión, se enfrentó a una Inglaterra aguerrida y física. El partido fue un duelo táctico, con ocasiones para ambos equipos. “La Roja”, que no hallaba destrabar el partido, encontró en su joya Yamal la diferencia: un pase filtrado hacia Williams dentro del área que un segundo después transformaría en gol desataría la locura entre los hispanos, no obstante, “Los Tres Leones” no bajaron los brazos y consiguieron empatar con un golazo de Cole Palmer desde fuera del área. Cuando todo parecía destinado a irse a prórroga, llegaría un centro quirúrgico a MIkel Oyarzábal, y su definición llevaría a la gloria a los españoles. Una vez más, Inglaterra perdió una oportunidad de romper una maldición de 58 años, mientras que España reafirmó lo alcanzado en la Nations League al ganar su cuarta Eurocopa con pleno de victorias.

COPA AMÉRICA

El equipo decepción: Brasil

Sí, aunque parezca sorpresa una vez más, Brasil fue la decepción del torneo. Los pentacampeones del mundo llegaron como plantilla favorita, al menos, para llegar a la final, pero su desempeño no estuvo a la altura. Vinicius Jr. y compañía no lograron brillar en los momentos clave a pesar de que se marcharon invictos de la competición (1 victoria y 3 empates). Solo anotaron 5 goles en 4 encuentros, aunque de esos 5 goles 4 se los marcaron a Paraguay, de resto, contra Costa Rica y Uruguay no pudieron vulnerar el arco rival. La derrota ante Uruguay en cuartos de finales fue un golpe duro para la “Canarinha” y una sorpresa para todos, quienes esperaban ver a la selección amazónica desplegar una mejor calidad, en cambio, reafirmaron que su posición en las Eliminatorias está justificado y el nivel de la “Verdeamarela” sigue en caída libre.

El equipo revelación: Venezuela (mención aparte Canadá)

La Vinotinto se ganó el respeto de todos y reafirmó en el continente que está para grandes cosas. Más allá del “mano, tengo fe”, el fútbol aguerrido y una defensa sólida, con nombres como Jon Aramburu, Eduard Bello, Telasco Segovia y el liderazgo de Salomón Rondón, llevaron a la selección criolla a luchar de tú a tú contra selecciones que en el papel se veían superiores e incluso lo hicieron notar en los primeros tiempos de cada partido. Sin embargo, los ajustes de Fernando “Bocha” Batista llevaron a los suyos a conseguir un pleno de victorias histórico en la fase de grupos. La derrota ante Canadá por penales en los cuartos de final, aunque amarga, dejó entrever que esta selección puede alcanzar el sueño mundialista en 2026. Una oportunidad que estamos seguros no será desperdiciada.

Por otro lado, lo hecho por Canadá es digno de admirar. Solo perdió dos encuentros y justamente con la selección que resultó campeona del torneo: “La Albiceleste”. Los norteamericanos se quitaron la etiqueta de que los equipos de Concacaf son inferiores a los de Conmebol y demostraron tenacidad. La derrota en penales con Uruguay en el partido por el tercer lugar no desprestigia lo hecho contra todas las selecciones de Sudamérica que enfrentó. Empató con Chile, Venezuela y Uruguay en 90 minutos y venció con autoridad a Perú.

La sorpresa del torneo: James Rodríguez

Todos creían que James Rodríguez estaba dando sus toques al esférico para un retiro digno con la selección cafetera, pero terminó robándose los reflectores. La presencia del delantero del Sao Paulo llevó a Colombia a una final nuevamente tras 23 años de aquel histórico título en 2001. Su visión de juego, precisión en los pases y liderazgo en el campo fueron clave y eso se vio reflejado en las estadísticas con sus 6 asistencias y el único gol que le marcó a Panamá. James se convirtió en el motor de su selección y por ello se llevó el galardón al Mejor Jugador del Torneo a pesar de caer en el último partido frente a los argentinos.

La final: Argentina vs. Colombia

La gran final que se vivió en el Hard Rock Stadium de Miami va a ser una que no podrá olvidarse. Argentina y Colombia se enfrentaron en un duelo emocionante, donde la intensidad entre ambas selecciones se hacía notar en cada choque de sus jugadores, en cada balón disputado y en los ataques al arco. El tiempo reglamentario terminó con empate a cero, con un Lionel Messi en el banquillo y entre lágrimas por una dura lesión que sufriera en el compromiso. En la prórroga, un gol del artillero del Inter Lautaro Martínez sellaría el triunfo para “La Albiceleste”, uno que pondría a la selección de Leonel Scaloni en los libros de historia, porque más allá de lograr el bicampeonato, consiguieron igualar a España como las únicos selecciones el lograr título continental-mundial-título continental. Mientras que por “Los Cafeteros” deberán esperar algo más de tiempo para poder alzar nuevamente el codiciado trofeo, pero con la esperanza de que esa selección llevará muchas más glorias.

La Eurocopa y la Copa América 2024 más allá de ser los eventos deportivos más importantes en ambos continentes, también fueron celebraciones de la pasión y el espíritu humano que une a millones de personas en todo el mundo alrededor del balompié. Fue un mes para el recuerdo, de largas horas de fútbol y emociones inagotables. Cada victoria y derrota, cada sorpresa y decepción, se convirtió en una página más en el libro de la historia de quienes juegan con la “caprichosa”, y nos recuerda por qué amamos este hermoso deporte. Mientras esperamos con ansias las próximas ediciones, tenemos a la vista el próximo año la “Finalissima”, el torneo que enfrentará a los campeones de ambas competiciones para definir quién de los dos es mejor. ¿Revalidará Argentina el título?