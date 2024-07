Rubén Chirino Leañez: Venezuela ‘Alea iacta est’… la suerte está echada

Posteado en: Opinión

En noviembre de 2021 escribí un artículo de opinión con el nombre, 5 PUNTOS PARA CAPTAR LA ATENCIÓN Y GANAR LA CONFIANZA, DE LA MAYORÍA DE LOS VENEZOLANOS,

en donde a partir de nuestras investigaciones de opinión en Meganalisis hasta esa fecha, delinee perfiles sobre lo ideológico, sobre partidos y organizaciones políticas, sobre la unidad y alianzas, diálogo y negociaciones, y finalmente, sobre las elecciones y sus resultados, que me permitieron llegar en ese momento a la conclusión, de que Venezuela reclamaba la aparición de un liderazgo valiente, liberal y/o de derecha, coherente, íntegro, no sensible a disciplinas partidistas, que no se aliara a políticos con altos rechazos de los que la gente desconfiara, que seleccionara con tino las alianzas, que también fuese resistente al chantaje de la unidad, que no fuese funcional al sistema político socialista, y que contara con la creatividad para difundir un mensaje lo suficientemente irreverente y vehemente, como para captar la atención y ganar la confianza de una mayoría que lo esperaba. Ese liderazgo del que hablaba en septiembre de 2021, se consolidó monolíticamente alrededor de María Corina Machado, y a escasos días para la elección presidencial del 28 de julio de 2024, exhibe un rotundo y arrollador 80.3% de respaldo popular. Pero ese liderazgo no es el resultado de una suerte de situaciones rocambolescas, por el contrario, es el fruto de años de recorrido nacional, y de la creación de conexiones sociales a través de códigos que atraviesan transversalmente a toda la nación, sin distingos de razas, credos o clases sociales, tales como el rechazo al socialismo, y el anhelo por el retorno de los migrantes.

Este liderazgo no solo es apreciable en proporción, sino que también lo es en raciocinio ciudadano y conciencia histórica de oportunidad, al punto de que ha seguido a María Corina Machado, en la directriz de votar a Edmundo González Urrutia, siendo que el 91.8% de los votos por González Urrutia, son endosados o provienen de MCM. Es por ello, que a escasos días de la elección del 28-Jul, la intención de voto por González (71.9%) es casi 6 veces más, que la intención de voto real y espontanea por Maduro (12.1%). Hago un inciso en la expresión, “voto real y espontaneo”, porque la realidad, duélale a quien le duela, es que Nicolás Maduro y el chavismo solo movilizan voluntariamente a esa minoría, luego puede que ese número (12.1%) ascienda debido a las presiones sobre empleados públicos y otros sectores, eso es posible, pero el problema para esa minoría, son los otros 71.9% que voluntariamente se movilizaran en favor de Edmundo González y María Corina Machado. Al final recuerden que no puede votar más del 100% de los que asistan, por eso los testigos serán un eslabón estratégico el próximo 28 de julio, para evitar entre otras cosas, la usurpación de las identidades de alrededor de un 25% del padrón electoral, representado en los migrantes venezolanos a quienes no se les permitió votar en el extranjero. Los libros en las mesas, deben ser constantemente vigilados por los testigos, hasta el cierre del proceso y sellado final de los renglones no usados en los libros.



Este movimiento telúrico social liderado por María Corina Machado, también se hizo del atributo de la evolución constante, que no solo le permite crecer y crecer con los días, sino que también lo hace capaz de contagiar a sectores impensables años atrás, generando una disolución de las bases y estructuras sociales del hoy minoritario chavismo, que ahora en medio de la deserción, se reconducen voluntariamente en apoyo por el movimiento de MCM. Las mayorías siempre serán más atrayentes.

En simultaneo, para el chavismo perdió rotundamente efectividad la herramienta de infundir miedo en la sociedad, por el contrario, cada acto de atropello y fuerza bruta, incrementa el malestar social, la indignación y el deseo de oponerse a los mismos, a través de la solidaridad ciudadana y la resiliencia popular, lo mejor y mayoritario de la venezolanidad está hoy a la vista. Estamos en presencia de un fenómeno ciudadano sin precedentes, no es una común disputa electoral entre toldas partidistas lo que se vive en Venezuela, es la contienda definitiva entre una nación mayoritaria (>80%), y una pequeña minoría que ostenta el poder. Y el planeta entero ya sabe quién debe y va ganar la elección del 28 de julio, lo sabe el planeta, y lo saben los venezolanos. Es un sol mayoritario imposible de tapar con un dedo, que ya decidió que en Venezuela se produzca un cambio.

Tanto en la política como en el beisbol, se convive con el fallo, se vive con el error, son muy frecuentes de conseguir, de hecho, quien mejor batea falla siete veces, y no importa cuantas elecciones has perdido, si aprendes de las derrotas y ganas la más importante, sino me creen, pregunten por Miguel Cabrera en el beisbol, y por Abraham Lincoln en la política. Por eso, quien comete menos errores y aprende de ellos, es quien gana, y en este momento histórico venezolano, quien más errores ha cometido en los últimos 18 meses es el chavismo. Siendo que su frecuencia de errores cometidos, es cada vez mayor mientras se acerca la elección, al igual que en la pelota, si cometes con más frecuencia errores, es porque estas fuera del juego o la presión te abruma. Eso le está pasando al chavismo.

Este liderazgo y movimiento telúrico social que encabeza María Corina Machado, no solo se hizo de los cinco atributos que en 2021 cité, también se apropió y se ha apalancado en la épica, en la rebeldía pacífica del tener la razón y defenderla, en tener la moral elevada por saberse mayoría, en la voluntad mayoritaria de cambio, en la resiliencia del que sigue avanzando después de cada golpe recibido, en el combustible en el que se convierte el menosprecio emanado de “teóricos, intelectuales y poderosos”, y en el anhelo nacional que directamente conmueve a más del 70% de los hogares, que es el de reencontrarse en suelo venezolano con la familia que emigró. Con todos estos atributos como armadura, el liderazgo de MCM ha convertido a cada obstáculo en un trampolín, y ha contagiado de ese impulso de salto, a más de 8 de cada 10 venezolanos (82.4%), que hoy de manera DETERMINADA Y DECIDIDA, sabe que la decisión de los resultados del próximo 28 Julio, la toman ellos, los ciudadanos y su soberanía popular ejercida en el voto, y no el CNE, ni el TSJ, ni las FANB.

Cuando el 12 de enero del año 49 A.C., Julio César cruzó el río Rubicón con el fin de expandir su poder como gobernador de las Galias, sabía que cruzarlo significaría declararle la guerra a Roma; al hacerlo, dijo aquello de: ‘ALEA IACTA EST’… LA SUERTE ESTÁ ECHADA.

YA NO HAY VUELTA ATRÁS

Rubén Chirino Leañez es presidente de Meganalisis