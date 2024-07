Guaireños tienen la fe puesta en el próximo #28Jul

En las calles de La Guaira, a menos de una semana para la elección presidencial del 28 de julio, se percibe un ambiente de expectativa y determinación.

Corresponsalía lapatilla.com

Nuestro equipo de Corresponsalía decidió conversar con varios ciudadanos para entender sus intenciones de voto, sus experiencias previas en procesos electorales, y las razones que los motivan a ejercer su derecho al sufragio en esta crucial jornada. En el trasfondo de estas conversaciones, la inclinación a salir del régimen chavista que ha gobernado Venezuela desde 1999 es una constante palpable.

José Luis Márquez, comerciante, 45 años

José Luis es un comerciante que ha vivido toda su vida en La Guaira. Asegura que ha participado en casi todas las elecciones desde que alcanzó la mayoría de edad. “He votado siempre, aunque en muchas ocasiones sentí que mi voto no hacía la diferencia. Esta vez es distinto, siento que hay una verdadera oportunidad de cambio con Edmundo González,” afirma.

José Luis tiene dos hijos que emigraron a España hace tres años. “El futuro de mis hijos es lo que más me impulsa. No quiero que ellos tengan que vivir en un país donde no hay oportunidades. Voto por Edmundo porque creo que él puede reconstruir Venezuela y traer de vuelta a tantos que se han ido,” concluye con esperanza.

María Fernanda Torres, profesora, 52 años

María Fernanda, una profesora de secundaria, ha votado en todas las elecciones desde 1998. “Recuerdo el entusiasmo del 98 cuando Chávez ganó por primera vez, pero eso se ha transformado en decepción con los años,” comenta.

María Fernanda no solo votará, sino que también estará como voluntaria en uno de los centros de votación. “Es importante que todos hagamos nuestra parte. Quiero un país donde mis nietos puedan crecer con libertad y oportunidades. Apoyo a Edmundo González porque veo en él una visión clara para salir de esta crisis,” dice con convicción.

Luis Alberto Pérez, pescador, 39 años

Luis Alberto es pescador y ha votado en algunas elecciones pasadas, pero no siempre ha sido constante. “Hubo años en que no veía sentido en votar. Sentía que todo estaba arreglado,” admite. Sin embargo, este año es diferente para él. “Estoy cansado de la situación. Mi familia merece algo mejor. Tengo un hermano en Chile que me cuenta cómo ha cambiado su vida allá, y quiero eso para nosotros aquí,” explica.

Para Luis, la razón de más peso para votar es “la esperanza de un cambio verdadero. Edmundo representa esa esperanza. Quiero que mi hija crezca en un país donde pueda soñar y alcanzar sus metas sin las limitaciones que tenemos hoy,” agrega.

Carolina Martínez, enfermera, 30 años

Carolina, una joven enfermera, ha votado en todas las elecciones desde que cumplió los 18. “Para mí, cada voto cuenta. Nunca he dejado de creer en el poder del voto,” declara.

Carolina no tiene hijos, pero siente la responsabilidad de luchar por un mejor futuro para las próximas generaciones. “Apoyo a Edmundo porque confío en su capacidad para enfrentar los desafíos del país. Quiero un sistema de salud digno, donde pueda trabajar con las condiciones adecuadas y donde todos tengan acceso a atención médica de calidad,” enfatiza.

Carlos Gómez, jubilado, 67 años

Carlos es un jubilado que ha visto los cambios del país a lo largo de los años. “He vivido más que la mayoría y puedo afirmar con certeza que Venezuela necesita un cambio urgente,” dice.

Carlos ha votado en todas las elecciones, incluso en aquellas donde sentía que todo estaba en contra. “Nunca he dejado de votar porque siempre he creído en la democracia. Este 28 de julio, voto por Edmundo porque quiero un futuro mejor para mis nietos. No quiero que crezcan en un país con tantas carencias,” afirma con determinación.

Las voces de La Guaira reflejan un deseo común: el fin del régimen chavista y la esperanza de un futuro mejor bajo el liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado.

Los guaireños están listos para salir a votar el 28 de julio, impulsados por la posibilidad de un cambio real y duradero en Venezuela.