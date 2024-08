Rick Scott apoyó a venezolanos en Miami: “Están demostrando que no tienen miedo” (IMÁGENES)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano, Rick Scott, afirmó que los venezolanos al salir pacíficamente a las calles están demostrando una vez más que no tienen miedo.

Por EVTV

“Una vez más, los venezolanos están demostrando que no tienen miedo, exigiendo que el títere Maduro y sus compinches respeten la voluntad del pueblo”, publicó en X.

Scott reiteró el apoyo a la comunidad venezolana en el sur de Florida y al pueblo de Venezuela que pacíficamente salió a las calles en Caracas y en todo el mundo en apoyo de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González.

Team Rick Scott stood with the Venezuelan community in South Florida today and with the people of Venezuela who peacefully took to the streets in Caracas and around the world in support of @MariaCorinaYA and President-elect @EdmundoGU.

Once again, Venezuelans are showing they… pic.twitter.com/KcL4Wl3mCl

— Rick Scott (@ScottforFlorida) August 3, 2024