Aerosmith anuncia su retiro de los escenarios: ¿cuál es la razón?

El emblemático grupo de rock estadounidense Aerosmith anunció su retiro de las giras, después de que la banda confirmara que la recuperación de la lesión en las cuerdas vocales de su líder, Steven Tyler, es “imposible”.

Por Infobae

En un comunicado oficial, los intérpretes de éxitos como “I Don’t Want to Miss a Thing”, “Dream On” y “Walk This Way”, expresaron: “Como ustedes lo saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar la voz que tenía antes de lesionarse. Le hemos visto luchar a pesar de tener a su lado al mejor equipo médico. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”.

En septiembre de 2023, la banda tomó la “desgarradora y difícil, pero necesaria, decisión” de cancelar todas las fechas restantes de su gira de despedida, titulada “Peace Out”, debido a que Tyler necesitaba “cuidados continuos” por la fractura de laringe que sufrió tras brindar tan solo tres espectáculos.

Según el anuncio brindado en aquel momento, los daños eran “más graves de lo que se pensaba inicialmente”, pero estaba “recibiendo el mejor tratamiento médico disponible para garantizar que su recuperación sea rápida”.

El músico también lamentó la noticia en su cuenta personal de Instagram, en la que escribió: “Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”.

