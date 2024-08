Freedom House condenó persecución del chavismo en Venezuela

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La ONG Freedom House, que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, condenó este lunes 5 de agosto la persecución política del chavismo en Venezuela tras las recientes elecciones celebradas el pasado 28 de julio.

lapatilla.com

“Condenamos los niveles sin precedentes de persecución del gobierno venezolano contra la población civil mientras la creciente evidencia de la oposición arroja cada vez más dudas sobre la afirmación de victoria de Maduro”, compartieron a través de su cuenta en X.

Agregaron que “felicitamos al pueblo venezolano por su resiliencia e instamos a la comunidad internacional a permanecer junto a ellos mientras exigen que sus voces sean escuchadas y respetadas”.

We condemn the Venezuelan govt's unprecedent levels of persecution against the civilian population as mounting evidence from the opposition increasingly casts doubt on Maduro's claim of victory.

We commend the Venezuelan people for their resilience and urge the intl community to… https://t.co/l5MEcvufiG

— Freedom House (@freedomhouse) August 5, 2024