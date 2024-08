Juan Barreto responsabilizó a Diosdado Cabello de lo que le suceda a él y a Enrique Márquez

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El dirigente político, Juan Barreto, responzabilizó a Diosdado Cabello de lo que le pueda suceder a él y al excandidato presidencial Enrique Márquez, tras acusarlos de estar involucrado en un supuesto plan de conspiración.

Por lapatilla.com

“Diosdado, si quieres desmontar cualquier conspiración, publiquen. Que el Consejo Nacional Electoral publique las actas que se puedan contrastar por lo que tiene la oposición y por lo que tiene el gobierno. No se puede dar un resultado sin soporte, y hasta ahora eso es lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Si pedir, desde una duda razonable, que ustedes mismos sanbraron, si pedir que se respete la voluntad del pueblo y la Constitución es una conspiración, entonces todos los venezolanos deberíamos ir presos”, escribió Barreto en una carta abierta publicada en sus redes sociales.

“Diosdado, tú estás acostumbrado a malponer a la gente, a malandrear a la gente, a intimidar a la gente. Diosdado, yo no me le asusté a Carmona y no me escondí. Hubo los que sí se escondieron. Yo no me voy a esconder”, prosiguió.

Asimismo, hizo responsable al primer vicepresidente del Psuv de lo que le pueda pasar a él, a su familia, a sus compañeros de REDES y de Centrados, y a Enrique Márquez.

“Me declaro en indefensión jurídica. Tú tienes todo el poder del Estado y las instituciones, tienes el poder de los medios para aplastar moralmente a la gente, violando la Constitución y el artículo 64, que habla del derecho a la reputación y al honor. Lo que cualquier espontáneo me haga o lo que tú me mandes a hacer va a ser tu responsabilidad”, concluyó.