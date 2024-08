Impresionante marcha en Medellín: Fico Gutiérrez y gobernador de Antioquia salieron decididos a respaldar a los venezolanos (FOTOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Presidenciales

El alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, citaron a los paisas y venezolanos este miércoles, 7 de agosto, en La Alpujarra para defender la democracia en el vecino país.

Por: Semana

El mensaje de los mandatarios es que el Gobierno nacional debe reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de los venezolanos, en contra vía de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En imágenes: así fue el plantón a favor de Venezuela en Medellín

1:00 p. m. Habla el alcalde Federico Gutiérrez

“Aquí no se puede hablar con titubeos, cuando lo que está por delante es la defensa de la democracia y las libertades. Desde Medellín y Antioquia no estamos de acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro. Y recuerden que no hay ‘maduro’ que no se pudra ni ‘cabello’ que no se caiga”, manifestó el mandatario.

Álvaro Uribe respalda a la oposición venezolana

“No puede ser que el Ejército venezolano de hoy apoye la tiranía y no reconozca el camino de la libertad que ha ganado el bravo pueblo”, Álvaro Uribe.

