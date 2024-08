AP: desaparición de trabajadora humanitaria en el aeropuerto de Maiquetía genera temor a represión en Venezuela

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La última vez que alguien supo de Edni López fue el domingo. La profesora de ciencias políticas y galardonada poeta de 33 años se disponía a abordar un vuelo a Argentina para visitar a una amiga cuando envió un mensaje de texto desde el aeropuerto diciendo que algo andaba mal con su pasaporte.

JOSHUA GOODMAN & REGINA GARCIA CANO

“Migración me quitó el pasaporte porque aparece como vencido”, le escribió a su novio en el mensaje compartido con The Associated Press. “Le pido a Dios que no me jodan por un error del sistema”.

Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, que contribuyó al clima de miedo y represión que ha envuelto a Venezuela tras sus disputadas elecciones presidenciales , la ola más grave de abusos a los derechos humanos desde las dictaduras militares de América Latina en la década de 1970.

Cuando la madre de López, Ninoska Barrios, y sus amigos se enteraron de que no había subido al avión, comenzaron a recorrer frenéticamente los centros de detención. Finalmente, el martes —más de 48 horas después— se enteraron de que la temida policía de inteligencia militar de Venezuela la tenía detenida, incomunicada, bajo cargos criminales desconocidos, sin poder ver a un abogado ni hablar con su familia.

“Por favor, devuélvanme a mi hija”, suplicó Barrios entre sollozos el martes frente a la principal oficina de derechos humanos de Venezuela en un video que se volvió viral en las redes sociales. “No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por todo esto”.

