Sin las actas del CNE, la UE sigue a la espera de los resultados de la elección presidencial en Venezuela

“No hay actas oficiales de los resultados y nos tememos que nunca va a haberlas”. Fueron las palabras del alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, tras finalizar la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. Venezuela se une al reguero de retos que debe afrontar la Unión Europea en esta nueva legislatura y por ahora el bloque de los Veintisiete deja claro que no reina una posición conjunta para avanzar. Por el momento, el Consejo Europeo ha decidido no reconocer la victoria del líder del régimen, Nicolás Maduro, ni la de la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, a quien el régimen busca detener.

Antes de la reunión, el titular español, José Manuel Albares, instó a la UE a adoptar nuevas herramientas “para avanzar en la voluntad de los venezolanos”, al haber transcurrido lo que él definió como “un tiempo prudencial”. En todo caso, Albares adelantó que cualquier acción debe tomarse en conjunto.

El jefe de la diplomacia europea descartó aplicar nuevas sanciones a Venezuela como medida de castigo, tras tener ya sancionadas a 55 personalidades políticas del país y comprobar que no están teniendo eficacia. La medida no era nueva. En estos últimos años, Occidente ha impuesto numerosas sanciones “inteligentes” o targeted, la mayoría de ellas en cuanto a la venta y a la exportacio?n del petro?leo.

La UE también optó por poner “la zanahoria” en el Acuerdo de Barbados, que sentaría las bases para unas elecciones presidenciales competitivas a cambio de levantar sanciones. Otros, como EEUU, siguieron una estrategia más dura, emitiendo incluso una orden de bu?squeda y captura sobre Maduro, por la que se ofreció incluso una recompensa. Ahora reconoce la victoria de Urrutia en un gesto de rechazo al régimen. La situación, visto lo visto, no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. Llegado a este punto, ¿se ha probado ya todo?

“La verdad es que es muy difi?cil desalojar a un dirigente de estas caracteri?sticas contra su voluntad. [Maduro] controla el pai?s, controla el Eje?rcito y los aparatos de seguridad y así es francamente difi?cil. Eso es lo que nos ensen?a la experiencia”, afirma en una conversación telefónica con Infobae España Javier Sandomingo, exembajador de España en Argentina.

El embajador recuerda la marcha de otros dictadores en América Latina y cómo solo fueron sus propios errores los que acabaron por cavar su tumba. Fue el caso de Augusto Pinochet, en Chile, que convoco? un refere?ndum en el que parecía estar seguro de ganar. En Nicaragua paso? algo similar con los sandinistas en los años 90, cuando convocaron unas elecciones que crei?an que iban a ganar. “Luego resulta que no las ganaron y se tuvieron que ir”, explica el diplomático, que relaciona lo ocurrido con lo que ha pasado con Maduro, “pero Maduro parece ser que no se siente obligado por lo que acordo? en Barbados”.

Sandomingo explica que otras dificultades son la división de posturas en la comunidad internacional y los importantes aliados de Maduro como China, Rusia, Irán y sobre todo Cuba. “En cualquier caso, lo que se debe hacer es profundizar en el aislamiento diploma?tico de Maduro y de los representantes del re?gimen de Maduro, pero no hacie?ndose muchas ilusiones”, afirma el diplomático, que recalca que lo que hay que evitar es reconocerle como presidente. “Quiza? en algu?n momento sea conveniente, en el momento oportuno, reconocer a Edmundo Gonza?lez, por ejemplo. Yo creo que, si se le detiene, habri?a que reconocerle como una muestra de rechazo absoluto al camino de represio?n que parece haber emprendido el re?gimen”, sentencia.

En todo caso, especula que si Maduro, teniendo todos los elementos para demostrar cua?l es el resultado electoral, no los hace pu?blicos, “es porque esos elementos lo que demostrari?an es que en realidad ha perdido”. “Decir que la oposicio?n no ha sido capaz de demostrar que ha ganado me parece invertir la carga de la prueba”, critica.

