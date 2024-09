El horóscopo de las Mentes Gemelas: 9 de septiembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Es el primer día de la semana y tienes mucho trabajo, alguno pendiente de la pasada y otro tanto nuevo. Tienes grandes expectativas laborales y trabajas arduamente en ponerte al día. Eres multitasking y puedes hacer varias cosas a la vez, pero sobre todo, puedes hacerlo bien.

Tauro

Si luchas contra la corriente te desgastarás. Trabaja en tus objetivos con constancia y perseverancia, pero con un ritmo sostenible, porque cuando te exiges demasiado llega un momento en que no puedes dar más.

Geminis

No permitas que discusiones sin sentido causen resentimientos y alejamientos de tus seres queridos y mucho menos los conduzca a dejar de hablarse. La del ley del hielo no funciona ni funcionará nunca, así como tampoco funciona defender tus puntos de vistas sin respetar las de otros. No hay nada mejor que una comunicación clara y directa, pero amorosa.

Cancer

Perdona, pero no permitas que te lo vuelvan a hacer. Perdonar es sinónimo de soltar el resentimiento, no de aceptar, porque cuando aceptas una y otra vez que algo que te afecta se repita ,pierdes el respeto por ti mismo y tu autoestima se ve afectada.

Leo

Caminas a paso firme y seguro. Sabes cuál será el próximo paso que darás y asumes la responsabilidad sobre las consecuencias de tus decisiones, como debe ser. Es una actitud madura y consciente de que tu destino te pertenece y nadie puede hacer lo que sólo te corresponde a ti. Hoy eres más fuerte que nunca.

Virgo

Aunque no recibas en la misma medida que das, da todo lo que puedas y quieras. No te limites, porque cuando lo haces dejas de vivir. Hoy te muestras generoso con tus afectos y profesas amor desde el fondo de tu corazón, y lo mejor es que te sientes amado de la misma manera.

Libra

Las personas te apoyarán siempre y cuando seas claro y sincero. Necesitas ir directo al grano y exponer tus ideas y opiniones con respeto y consideración, pero sobre todo hablar con la verdad. Y aunque no te guste, explicar el porqué y para que de tus acciones. Así no puedan ayudarte, te entenderán.

Escorpio

No importa cuantas veces tengas que intentarlo, lo importante es que lo logres. Si te propones algo haz todo lo que puedas para que se convierta en realidad. No tienes que ir contra la corriente, sólo debes mover una pieza por aquí y otra por allá, hacer alguno que otro sacrificio y tener paciencia, porque debes entender que sucederá cuando tenga que suceder.

Sagitario

Hoy tienes tantas cosas por hacer que deberás distribuir muy bien tu tiempo, de manera tal que puedas realizar varias actividades. La organización será la clave para cumplir con lo previsto y para dedicar, al final del día tiempo de calidad a tus seres queridos.

Capricornio

Debes cumplir con un reto en tiempo récord. Hoy el trabajo exigirá mas de ti y necesitas estar concentrado y enfocado. Cualquier descuido de tu parte, por pequeño que sea, podría hacer que ciertos planes se vengan abajo. Incluso, puede que necesites ayuda extra, sino puedes solo, no dudes en buscarla.

Acuario

Necesitas conectarte aún más con tus seres queridos. Últimamente has estado tan embebido en sus propios asuntos que los has dejado en segundo plano. Sostienes conversaciones profundas que te ayudan a ver con más claridad ciertos asuntos y a tomar decisiones más acertadas.

Piscis

Nada de culpar a otros de lo que sucede. Ser maduro es aceptar tus errores y trabajar en corregirlos, asumir la responsabilidad de las decisiones que has tomado, e incluso, retroceder si descubres que no han sido las más acertadas. No te sientas mal, siempre puedes volver atrás y empezar otra vez.