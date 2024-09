Cuál es el paradero de la actriz venezolana Marisela Berti: aumenta preocupación de Mimí Lazo

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La actriz Mimí Lazo, alertó a sus seguidores con una reciente fotografía junto a su colega y amiga, Marisela Berti, estrella de telenovelas como “La Indomable” y “Por estas calles”. Tras complicaciones de salud, la maracucha ha estado alejada del ojo público, y también de sus amistades.

Por: Meridiano

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

En Instagram, Lazo compartió una imagen junto a Marisela de 73 años, en la que pedía poder encontrarse nuevamente con ella. “Como yo hay varias amigas que no han podido hablarle, ni verla”, expresó Mimi, quien tiene un año sin tener comunicación con la criolla.

Entre tanto, manifestó su preocupación por no tener pistas de ella. “Ayer su amiga del alma Genny Pérez averiguó la dirección y fue a llevarle una torta, unas flores y varios regalos de amigos, pero llegó y no era allí donde vive y no le dieron la dirección verdadera. No dudo que esté bien cuidada por ese enfermero, pero somos muchas amigas que queremos verla y no hemos podido”, añadió.

El duro diagnóstico de Marisela

La actriz, que fue descrita por Mimí Lazo como una mujer generosa, sufrió un derrame cerebral que la mantuvo en coma en enero de 2022. De acuerdo a los medios de comunicación, Berti habría sido sometida a una cirugía para extraer unos coágulos de sangre en la cabeza en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, donde reside hace muchos años.

Puedes leer la nota completa en Meridiano