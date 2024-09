Fraude millonario en EEUU: Cuatro venezolanos acusados por comprar acciones con información privilegiada

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una denuncia contra Federico Nannini, su padre Mauro y dos amigos, Alejandro Thermiotis y Francisco Tonarely, por tráfico de información privilegiada relacionada con la adquisición de Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (IEA) por parte de MasTec Inc.

Según la denuncia, Federico Nannini, asociado de una firma de consultoría financiera, recibió información confidencial sobre la adquisición y se la compartió con su padre y amigos, quienes compraron acciones de IEA antes del anuncio público. Después del anuncio, vendieron sus acciones y obtuvieron ganancias ilícitas de $1,1 millones.

“La primera regla de la información material no pública es: no se debe hablar de información material no pública”, dijo Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami. “Este caso subraya nuestro firme compromiso de exponer el tráfico de información privilegiada y hacer que los infractores rindan cuentas por sus acciones”.

La denuncia acusa a los cuatro hombres de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores y solicita medidas cautelares y sanciones civiles. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida también presentó cargos criminales contra los cuatro hombres.

La investigación de la SEC está en curso y ha contado con la asistencia de la Fiscalía de los Estados Unidos, el FBI y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.

Entre los acusados se encuentra Alejandro Thermiotis, padre de Jameel Alexander Thermiotis, quien es esposo de Iman, hija del rey de Jordania. La relación de Thermiotis con la familia real jordana ha llamado la atención sobre el caso, aunque la SEC no comentó nada sobre las posibles implicaciones al respecto.