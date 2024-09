Juan Carlos Apitz: El CNE está en deuda todavía con el país para escrutar las actas

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Juan Carlos Apitz, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, manifestó que la proclamación presidencial del CNE no cumplió con los parámetros legales instaurados en la ley de procesos electorales. Apitz, manifestó que se ha reducido en 50% la matricula estudiantil en la UCV debido a la complejo situación económica que atraviesan los jóvenes, así lo expresó durante una entrevista en el programa “Diálogo Con…” del periodista Carlos Croes transmitido este domingo a las ocho de la mañana por la señal de Televen.

C.C: ¿No hubo una decisión del CNE?

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

J.A: Sí, efectivamente hubo una proclamación, pero esa proclamación no se atuvo a los parámetros legales, no se cumplió con la ley de proceso electoral, el presidente del CNE proclamó ganador sin haber escrutado las actas, parece que le dio un papelito ahí, y no había otros miembros del CNE que objetaran eso. No estaban todos, porque el CNE no es el presidente del CNE, el presidente y los cuatro directivos del CNE y no estaban todos firmando esa acta de proclamación, luego donde estuvo el escrutinio de las actas que pasó ahí, creo que el CNE está en deuda todavía con el país para escrutar las actas.

C.C: ¿Qué otra cosa vemos en el país como tú, como profesor y como que eres en este país?

J.A: Yo veo muy poco respeto a la ley, no se cumplió la ley de procesos electorales, se presentó un supuesto recurso contencioso electoral en el tribunal supremo de justicia, pero un recurso que estaba dirigido a certificar los resultados electorales…

C.C: En este momento, ¿qué plantearía tu frente al país de punto de vista político, económico, social?

J.A: Bueno, a ver, mi área de experticia no es la política, mi área de experticia es la jurídica… Yo le pediría al país, y con eso incluyo al Gobierno Nacional, la liberación de seis estudiantes universitarios de la Universidad Central de Venezuela, que están juntamente detenidos en este momento en la cárcel de Tocorón, cuyo único delito fue protestar… Yo le pediría al Gobierno también, que es parte del país, que liberan al profesor de la Escuela de Psicología también preso el día 29 de julio, cuyo único delito es protestar. Eso es lo que yo pediría en este momento.

C.C: ¿Y a la oposición que le pediría?

J.A: ¿Qué le pediría a la oposición? No, que siga con la misma constancia y persistencia que he tenido hasta ahora, que esa constancia y esa persistencia ha logrado los resultados que todos conocemos.

C.C: ¿Hay voluntad en los jóvenes para seguir en la Universidad Central o se están yendo del país?

J.A: Bueno, debo ser absolutamente honesto. Hemos perdido más del 50% de nuestra matrícula, ¿y a qué se debe ese abandono de nuestros estudiantes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas?, y pasan el resto de las facultades también. Hay una situación económica muy difícil.

C.C: ¿Por qué?

J.A: Bueno, no tienen becas, no tienen sus rutas de transporte… Bueno, es que el gobierno no suple de un presupuesto suficiente, cinco dólares, es el monto de las becas, el equivalente a cinco dólares. O sea, eso de que vale. El comedor vive permanente en ese estado… Los profesores tienen un sueldo miserable… Y se cree que la Universidad son las paredes, el piso, el techo, que le han invertido una, claro, que le han invertido una cantidad importante en la reparación de la infraestructura de la Universidad, pero no le han invertido a la gente. La Universidad Central de Venezuela es su gente, sus profesores, sus empleados, sus obreros, sus estudiantes.