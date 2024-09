El efecto de la censura a los medios en Nicaragua que Daniel Ortega no se esperaba

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El gobierno de Daniel Ortega apostó por un apagón informativo -que contrario a su intención- terminó impulsando un ecosistema de medios digitales independientes que desde el exilio está informando a la audiencia en Nicaragua, de acuerdo con expertos, periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Por Jaime Moreno | Voz de América

Las estrategias que cambiaron el rumbo del libre flujo de información en Nicaragua pasan por decenas de medios de comunicación clausurados y periodistas amenazados, presos y exiliados. Miembros del gremio afirman que la estigmatización y el descrédito sin precedentes han sido usados para torpedear el ejercicio del periodismo.

A pesar de eso, periodistas exiliados que hablaron con la Voz de América contaron sus experiencias y lo que significa para los nicaragüenses lo que hacen cada día para informar desde el exilio.

El auge del periodismo digital en el exilio

Nicaragua Actual, un medio de comunicación digital que produce y presenta el periodista Gerall Chávez desde el exilio en Costa Rica, ya cuenta con más de 90.000 seguidores en la paltaforma de Youtube.

De acuerdo con las métricas de la plataforma, en lo que va del 2024, el 56.6 % de los usuarios del canal se han conectado desde Nicaragua.

“Eso significa que en Nicaragua hay necesidad de información, que la gente está buscando medios alternativos para informarse”, dijo Chávez a la VOA desde Costa Rica, durante una reciente entrevista telefónica.

El Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, es otro medio que sigue informando a los nicaragüenses desde el exilio debido a que sus oficinas fueron allanadas en 2021 por el gobierno de Ortega.

Cifras actuales indican que Confidencial cuenta ahora con 481.000 suscriptores en Youtube, lo que la convierte en una de las cuentas de medios con más seguidores en Nicaragua.

Estas cifras contrastan con las campañas de estigmatización provenientes del gobierno de Ortega. “Las chachalacas (aves bulliciosas), las urracas parlanchinas, todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente”, dijo públicamente en junio del 2021 Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega.

Por otro lado, con más infraestructura y recursos, las cuentas de Youtube de los medios oficialistas de televisión Canal 4 Nicaragua, El 19 Digital y el Canal 6 (estatal) en conjunto no alcanzan los 400.000 seguidores.

“[Ortega] quiso pegarle un tiro en la cabeza a los medios de comunicación (…) pero creo que al final se dio un tiro en el pie y le salió el tiro por la culata”, expresó Guillermo Medrano, director de la Fundación para la libertad de Expresión y Democracia, FLED.

La organización reporta que al menos 32 plataformas de comunicación digital han surgido desde 2018, cuando el gobierno hizo los primeros allanamientos y cierres de medios de comunicación.

La prensa tradicional también crece en plataformas digitales

El tradicional periódico La Prensa, con 98 años de historia y confiscado por el gobierno de Ortega, ahora se escribe y edita en el exilio. De acuerdo con las cifras, se han registrado en algunos meses en su página digital hasta 6 millones de visitas.

“El 60 % de nuestra audiencia está en Nicaragua”, aseguró recientemente a la VOA Juan Lorenzo Hollman, gerente general de La Prensa, recientemente expatriado. El periódico publica 35 artículos al día, lo que representa enormes retos debido a la falta de acceso a las fuentes.

“Hemos regresado al periodismo de catatumbas (…) cuando la persecución llega a los altos niveles que está alcanzando en Nicaragua, el informante dice: ‘no voy a exponer mi pellejo y mejor me quedo callado'”, argumentó Hollman para explicar los temores que impiden a las fuentes en el terreno compartir información.

En los últimos 10 años, Nicaragua tuvo el deterioro más pronunciado del mundo en el índice de libertades que publica cada año la organización Freedom House, por lo que su directora para América Latina y el Caribe, Alessandra Pinna, destaca el enorme esfuerzo de hacer periodismo desde el exilio para informar a los nicaragüenses.

“Porque esto es lo que los dictadores no quieren. Lo que les interesa es crear su propia realidad y no quieren que se vea lo que efectivamente está pasando (…) que un país como Nicaragua pasó de parcialmente libre a no libre”.

La persecusión judicial en redes sociales

Medios de comunicación como 100 % Noticias pasaron desde el 2018 de emitir una señal abierta de televisión a informar a través de los medios digitales debido al cierre decretado por el gobierno. Seis años después, 100 % Noticias cuenta en Facebook con 1.2 millones de suscriptores y en Youtube con 349.000 seguidores.

Lucía Pineda, directora del medio, admite que está satisfecha con el crecimiento de la audiencia en estas plataformas, sin embargo, señala otros retos.

“[Debido a la reciente reforma a la ley de ciberdelitos en Nicaragua] ha bajado el número de comentarios, ‘likes’ y reacciones en redes sociales como Facebook (…) Deduzco que es por el tema de la persecusión”.

Como Pineda, Holman de La Prensa y Gerall Chávez de Nicaragua Actual, sostienen que han observado la misma tendencia en sus respectivas plataformas.

El cambio legislativo que se introdujo establece que quien use “…redes sociales u aplicaciones móviles, publique o difunda información falsa, tergiversada, que produzca alarma, temor, pánico o zozobra entre la población, se le impondrá una pena de tres a cinco años de prisión”.

Félix Maradiaga, líder de la oposición en Nicaragua y exprisionero político lo explicó en sus términos: “En otras palabras, un tweet, un mensaje de WhatsApp, o cualquier tipo de información digital dentro y fuera del territorio nacional ha sido penalizado”.

Quienes navegan el nuevo ecosistema de medios digitales que ha surgido desde el exilio, creen que las acciones legales adicionales contra la libertad de expresión y los ataques a los portales de los medios tienen una posible explicación.

“Si me están tratando de botar el sitio [la página web] constantemente, algo estoy haciendo bien. Si ellos [el gobierno] no sintiesen que el trabajo nuestro está llegando a donde tiene que llegar, no estarían atacándonos”, dijo Hollman.

El desafío de la falta de conectividad

Los adultos mayores en áreas rurales pertenecen a un segmento poblacional al que los medios digitales no pueden llegar fácilmente, debido al bajo acceso a internet en zonas donde sí llega la radio y la televisión oficialista.

“Yo conversaba con una persona adulta mayor y no sabe que hace más de 15 días, el 5 de septiembre, Nicaragua excarceló y desterró a 135 nicaragüenses presos políticos. ¿Por qué no sabe? Porque ella mira los canales normales y en eso no se habla de eso”, dijo Guillermo Medrano, director de la Fundación para la libertad de Expresión y Democracia.

No obstante, dice Medrano, sus investigaciones demuestran que entre quienes tienen acceso a internet, sí buscan activamente a los medios alternativos para que desde el exilio les cuenten con una óptica independiente lo que pasa en Nicaragua.

Lea más en Voz de América