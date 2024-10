Aleks Syntek asegura le cancelaron conciertos por polémico comentario que hizo de Karol G

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante mexicano Aleks Syntek señaló que conciertos en Colombia y Estados Unidos fueron cancelados por el polémico comentario que hizo sobre el álbum ‘Mañana será bonito’ de Karol G.

Por elheraldo.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Syntek fue elegido en la pasada temporada de La Voz Kids de Caracol Televisión, pero no fue muy bien recibido por los colombianos porque le hicieron señalamientos de grooming.

Además, en el mes de abril acudió a un podcast Más Pedido, conducido por Gabo Ramos, donde le preguntaron por varios álbumes de artistas y si los podía clasificar en buenos o por el contrario lanzar al inodoro.

Aleks manifestó que le gustaba predilectos Pies Descalzos de Shakira, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea de Zoé, XT4S1S de Danna Paola, Bocanada de Gustavo Cerati, 1989 de Taylor Swift y Dulce Beat de Belanova, pero que como no conocía la música de Karol g, mandaba al inodoro a ‘Mañana será bonito’.

No sin antes recalcar que no era en nada en contra de la artista colombiana, solo que no le gustaba el reguetón. “Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”.

Para leer la nota completa click AQUÍ