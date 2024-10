Monseñor Mario Moronta llamó a invertir en la educación, “tanto en lo económico como en lo social”

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El inicio del año escolar 2024-2025 en Venezuela ha puesto de relieve las graves deficiencias del sistema educativo del país, según denuncias de diferentes voceros y organizaciones.

Por Oscar Acuña Arteaga | Radio Fe y Alegría Noticias

En este contexto, Monseñor Mario Moronta, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y obispo de San Cristóbal, subrayó la importancia de la educación como motor de progreso y desarrollo para el futuro nacional.

Monseñor Moronta calificó de “miserable” el salario actual de los docentes venezolanos y expresó que “la educación es lo que va a preparar el futuro”.

“Por eso es importante en la educación invertir tanto en lo económico como en lo social”, insistió.

“Yo no estoy en contra de aquellos que tengan una posibilidad mayor de dinero: los deportistas, los artistas; pero me parece que es injusto que quienes incluso los han preparado a ellos para ser alguien en la vida, no lleguen ni a la millonésima parte de lo que ellos pueden ganar. Por eso, es importante, a los maestros respetarlos: no es con dádivas, no es con bonos, es con un buen sueldo”, dijo.

