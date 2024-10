José Gato Briceño: La mala racha del Estado Monagas. Gobernadores ineptos

Posteado en: Opinión

En los últimos doce años, el Estado Monagas ha sufrido, en toda la extensión de la palabra, una racha desastrosa bajo el control de gobernantes sumamente ineficientes, recordemos que para ser gobernador, alcalde o cualquier cargo postulado por el PSUV, debes demostrar suficiente ineptitud y adulación extrema a los capos jerarcas de esa organización. Estos aterrizados, sin haber construido un mínimo liderazgo regional, solo el beneplácito de sus amos rojos rojitos, han perdido de vista el objetivo elemental y básico de una gestión el cuál es impulsar el progreso y el bienestar de la población, solo están basándose en priorizar intereses personales y atender las órdenes de una red de delincuencia que opera a nivel nacional.

Como consecuencia de esta escasa y miserable gestión de maquillaje y paliativos, ha sucedido un estancamiento y en muchísimos casos, el retroceso en el desarrollo del estado. La falta de inversión en sectores clave como la educación, la salud y la infraestructura ha generado un destartalamiento del avance estructural del estado (planta física de salud y educación, agua, electricidad, industria, agricultura, ganadería y pare usted de contar).

Como una réplica de lo que sucede en el país, la miseria pulula en cada mínima necesidad , mendigar por una bombona de gas, el transporte público en el último estado del abandono, entre otros infortunios cotidianos.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Los 8 años perdidos de “gestión” de la beoda Santaella, en los que Monagas estuvo entumecido, inmóvil, sin novedad alguna que no fuera la desidia y la payasería de su comandanta . Es increíble que durante dos periodos no realizó UNA sola obra que beneficiara a esta población tan noble y maltratada. Podría postularse al Récord Guiness, si hubiera la categoría de mala gestión de gobierno. Y para remate, su sucesor, líder en el patio de su casa, quien en los últimos 3 años ha demorado el arranque primero ubicando a su gente, dando pantallazos para lucirse ante los amos del poder en Caracas y para construir una fama y no ante el pueblo que lo eligió.

Fruto de ese marketing, se vió en la primera página de los medios impresos locales del estado Monagas en donde la usurpadora vicepresidente de la Republica, Delcy Rodríguez, anunció en la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, que el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, tiene la segunda mejor gestión del país, cosa que me impactó porque estoy en contacto con los dirigentes de los trece (13) municipios del estado y los hechos o evidencias nos indican todo lo contrario, o sea, el mundo al revés.

En el área de la salud el principal hospital del estado, el Hospital Manuel Núñez Tovar tiene 59 años de inaugurado, con su vida útil cumplida , al menos para la capacidad para la cual fue diseñado, las escaleras se parecen a los edificios de la guerra de Gaza, los ascensores no funcionan nunca, los enfermos deben de llevar o comprar absolutamente todo lo que necesitan y así están el resto de los hospitales del estado. Sirviéndose con tobos da agua que deben subir sus acompañantes.

La ineficiencia es tal que ni siquiera teniendo las herramientas pues tenían insumos para arrancar proyectos, obras y cualquier cantidad de acciones para hacer una mínima gestión de avanzada. Dejamos hecho al entregar la gobernación en el año 2012, el proyecto más importante y moderno en infraestructura hospitalaria de toda Venezuela, fue hecho con criterios de la Red Hospitalaria de España, participaron y fueron escuchados en extensas reuniones todos los médicos y paramédicos del estado que dieron sus ideas, equipos de la escuela de arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y fue aprobado por el Ministerio de Salud dicho proyecto.

Compramos el terreno de 80 hectáreas al lado de la autopista la Vinotinto, que por cierto fue construida en mi gobierno, dejé el proyecto completo de 15 edificios y hasta la maqueta quedó en la residencia oficial del gobernador, también quedó listo el movimiento de tierra hecho para los tres primeros edificios, con el presupuesto aprobado, para el Materno/Infantil, Cardiológico y Traumatología.

Los hospitales de las capitales de los municipios, así como el Vargas, Serres y el de la Cruz de la Paloma del municipio Maturín, los dejamos en óptimas condiciones y bien equipados, también dejamos los anteproyectos de los grandes hospitales del sur del estado en Temblador y el del oeste en Punta de Mata.

De igual forma el hospital de Aguasay con un 70% de avance con estructura y cerramientos listo, faltaban acabados, equipamiento, áreas exteriores.

La base del éxito fue fortalecer la Red Primaria en el interior del estado e impedir que sus habitantes fueran trasladados a Maturín y evitar el colapso del hospital Manuel Núñez Tovar.

En infraestructura vial, construimos 73 kilómetros de autopistas con alumbrado, entre ellas, via al sur frente al Centro Comercial la Cascada, la Vinotinto, la Santo Domingo de Guzmán (Potrerito – Caicara) las perimetrales de Caicara, el gran Distribuidor del Bajo Guarapiche de Maturín. Dejé contratada la continuación de la autopista Vinotinto, que ya a estás alturas estuviese llegando a Urica. Por cierto, al contratista de dicha obra lo obligaron a devolver el dinero del anticipo y le dictaron orden de aprehensión y estuvo preso, posteriormente continuó contratando con Santaella y actualmente es la mano derecha de Ernesto Luna. Tenían para lucirse el gran proyecto de la autopista de la Variante Norte que era desde la Curva antes de llegar a la Urbanización San Miguel, viniendo de la Toscana, pasando paralelamente a la Av Alirio Ugarte Pelayo y concluía en la Av Bella Vista, con un gran distribuidor llamado La Tarántula, muy parecido al Ciempiés de Caracas que quedaría al frente del restaurante el Toro Gordo, en la entrada de la troncal 13 por la Cruz de la Paloma. También comenzamos el movimiento de tierra y dimos el anticipo y obligaron al contratista a devolver el dinero. Tanto en la Vinotinto y Variante Norte dejé los presupuestos, Yelitza y Ernesto Luna como jefe del PSUV para ese entonces, desaparecieron el dinero. Lo insólito es que Yelitza y Ernesto Luna le entregaron el proyecto de la Variante Norte a Nicolás Maduro en un mitin en la Av Juncal en el año 2018 cuándo aspiró a la reelección presidencial y le asignó otros recursos y también se desaparecieron.

Dejamos los anteproyectos de la autopista vía el sur, hasta el segundo Puente sobre el Orinoco; el de la encrucijada, Miraflores, Caripito; el de Parare bordeando el Parque Andrés Eloy, la Pica, San Luis, vía Caripito.

Construimos más de mil aulas de clases en 8 años, la mayoría con aire acondicionado, entre ellos los 36 colegios de la Fundación del Niño que los hicimos nuevos; el liceo Jesús Rafael Zambrano en el centro de Maturín; la sede de la Universidad Simón Rodríguez que por cierto, ni en mantenimiento se aplican, y hoy se está cayendo; dos edificios de la Universidad de Oriente en Los Guaritos; un edificio en el Tecnológico de Caripito; liceos y escuelas completos como el de la Parroquia La Pica, el Rincón de San Antonio, el 85 % del único liceo de Temblador, el de Areo, el diversificado de Caicara y tantos otros más que ahora se escapan de mí memoria. Los maestros estadales, policías y todos los funcionarios de la gobernación tenían atención médica las 24 horas y los 365 dias del año, con el gran Plan Salud y en las mejores clínicas, hoy no tienen ningún seguro y se mueren a mengua, también eran los mejores remunerados de todo el país y todos los años le daba incremento salarial y las jubilación se las pagaba completa sin discriminación política, hoy tienen sueldos miserables.

Le hicimos el mejor acueducto de toda la historia de la ciudad de Maturín con capacidad para 2000 libros por segundo y le resolvímos el problema del agua al casco central de la ciudad que tenía 32 años sin agua que no les llegaba a los lavamanos y regaderas.

Consolidamos más de 150 barrios, convirtiéndolos en urbanizaciones dignas y modernas con todos los servicios.

Jamás en la historia democrática gobernador alguno, habló de una Política Agroindustrial, eso lo hicimos nosotros. ¿En qué consistía? Procesar lo que producía las tierras fértiles del estado Monagas y llevarlo al producto terminado. Fuimos el primer productor de Tómate, instalamos la industria Tomatera de Caicara y sacábamos Ketchup y pasta de Tomate.

Producimos Maíz, Instalamos la Planta Procesadora de Harina Precocida, ambas en Caicara y mis adversarios me atacaban por ser hijo de Caicara pero ni siguiera investigaron porque las coloque allá, no sabían que Caicara tiene las tierras más fértiles del Oriente Venezolano y que tiene el segundo sistema de riego de toda Venezuela con 12 mil hectáreas, sin meter el del municipio Maturín que es mucho más pequeño. No dijeron nada cuando hicimos la Planta Torrefactora de Caripe que la dejamos en un 95 % lista y es tan “eficiente” Ernesto Luna que todavía no la ha inaugurado, procesaría la producción de café de los municipios, Caripe, Acosta (San Antonio) Cedeño (Caicara) Piar (Aragua) Municipio Freites (Mundo Nuevo) estado Anzoátegui, Municipio Montes (Cumanacoa) estado Sucre. Se explica porque hicimos y recuperamos las vías agrícolas de el Guayabo, via Mundo Nuevo, Voladero – Crucero Guario, los Pozos de Areo, San Carlos, la Morita, los Dos Caminos, San Antonio. Hoy destruidas.

Compramos 120 tractores con sus respectivas rastras y los financiamos a través del fondo de la gobernación, fue una política integral.

El estadio Monumental me hicieron la vida imposible, me paralizaban las obras a cada rato por maldad y envidia para que no las terminara a tiempo, José David Cabello, hermano de Diosdado colocó todas las trabas siendo ministro de infraestructuras, Chávez ofreció el 80 % de los recursos y sólo cumplió con el 10 % y yo tuve que sacrificar recursos del presupuesto del estado y paralizar muchas obras para poder cumplir y terminarlo. Les recuerdo para la historia a mis detractores que por esa razón Hugo Chávez no fue a la inauguración del estadio más grande de Venezuela, ni lo conoció nunca, gracias a Dios. Incumplió su compromiso por escuchar las recomendaciones o chismes de su ministro de infraestructuras, el mala idea y demonio del Mocho Cabello, pero Dios fue tan grande con los monaguenses que cumplimos a cabalidad y lo llenamos en tres oportunidades y por ironías de la vida, hoy es la sede de la Selección Nacional de la Vinotinto y tiene el sello del Gato Briceño que jamás lo podrán borrar de la mente de los monaguenses por ser el padre de esa infraestructura, así le hayan quitado o arrancado con odio y saña la placa que llevaba mi nombre en la entrada del estadio. Quieren ganar indulgencia con escapulario ajeno.

Monagas fue el segundo estado más inseguro del país, que hubo cadenas de secuestros consecutivos y acabamos con los secuestros y lo convertimos en uno de los tres primeros más seguros.

Con mucha razón la infraestructuras de mi patria está en el suelo, cuando veo la vicepresidente anunciando que el segundo gobernador mejor evaluado en Venezuela sea el gobernador de Monagas, ahora quienes integran esa comisión de evaluación de “EFICIENCIA” es nada más y nada menos que el actual Ministro de Infraestructura e hijo del estado Monagas, Juan José Ramírez, nefasto e inepto, fue director de vialidad de la alcaldía de Maturín, ha estado como directivo de dicho ministerio y también fue viceministro de infraestructuras en los últimos años, y es tan inepto que teniendo sus raíces en el Cumbre de Buenos Aires, un bello y espectacular caserío, enclavado en una cumbre montañosa del municipio Cedeño, límite con el municipio Acosta, productor de café, cambur y la vialidad de esos caseríos con gran potencial agrícola, se encuentra en el peor estado de toda su historia y que no sea posible que un hijo de esos pueblos vea morir y emigrar a su gente por las condiciones paupérrimas. Recuerdo aquellas palabras que repetía en casi todos mis programas radiales: “desgraciado el hijo de un pueblo que llegue al poder y no le haga una obra al pueblo que lo vió nacer.”

Ni hablar del servicio de agua; está inservible nuevamente y por eso debe ser una de las razones que Ernesto Luna es “eficiente”pero haciendo fiestas con fuegos artificiales, pan y circo.

Entiendo y me imagino que ustedes también, apreciados lectores, que si él es el segundo más eficiente del país que puede quedar para el resto; a los hechos nos remitimos, un país sumido en el submundo, en el subsuelo, en la vergüenza.

Y no me vengan con la narrativa que usan mis adversarios e ineptos, que el Gato Briceño manejo más recursos. ¿ Cómo explican la gerencia de Yelitza Santaella que le deje en el presupuesto el equivalente a 100 millones de dólares y es la madre política de Ernesto Luna? Teniendo a Diosdado Cabello como el segundo hombre más poderoso del país, con todo el presupuesto de la nación en sus manos, ahora Ministro del Interior, también al Ministro de Infraestructuras, tienen la distribución de las drogas con el 70 % a nivel mundial que una parte sale por los caños del sur del estado, hacia el Atlántico, es para tener al estado Monagas como la segunda Dubái. Todo el mundo no tiene creatividad ni es gerente, son unos marginales que solo tienen un rancho en la cabeza y por eso actúan con tantos rencores y odios.

El pasado 28 de julio quedaron al desnudo ante el mundo y para el resto de la eternidad en la historia de Venezuela, le dieron un golpe de estado a la voluntad popular y se profundizaron sus asesinatos, violaron mujeres indefensas en las cárceles y humillaron, apresaron a cientos niños menores de edad, ese es el gran legado del traidor mayor, hoy felizmente difunto, quien debe estar en la quinta paila del infierno.

Desde la cárcel del exilio les repito que la gerencia debe estar guiada por la buena voluntad y el mandato del pueblo que no es otro que dar la mayor suma de felicidad a sus gobernados. Esta gentuza que nos ha retrasado tanto y le ha quitado miles de oportunidades a nuestros hijos, debe salir es a fuerza de plomo, pólvora y drones, no quedan alternativas; estamos en la recta final pues ya los pasos enmarcados en la democracia fueron dados y felizmente exitosos con el resultado del 28 J.

Seguimos en esta guerra contra el comunismo, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook :@josegbricenot2

Tiktok: :@josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com