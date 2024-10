Orgasmo y magia sexual, la nueva técnica de moda para canalizar la energía y cambiar de vida

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En lugar del típico listado de deseos donde pongo la fecha y que miro de vez en cuando, cuando se trata de algo que quiero liberar y soltar, hago un ritual de magia sexual y luego destruyo el papel con la lista (lo quemo o simplemente arranco la página y la tiro a la basura). De esta manera, simbolizo la liberación y dejo ir lo que ya no me sirve, lo que quiero dejar atrás”. Esta es la fórmula de Venus O’Hara, experta en sexualidad femenina y reconocida a nivel mundial por su podcast ‘The Orgasmic Lifestyle’, para transformar su vida utilizando su energía sexual, unos conocimientos que habitualmente comparte en talleres y cursos online y en sesiones de coaching personal. Ahora, también, a través de su libro ‘Manifestación orgásmica’ (Ediciones Luciérnaga), donde recoge su experiencia personal y enseña las técnicas para alcanzar esa energía, erotizar nuestros deseos y ponerlos en práctica. Solos o en pareja.

Por: El Mundo

En las páginas de esta obra, a medio camino entre la sexualidad y el esoterismo, O’Hara explora distintas prácticas que nos permiten ser plenamente conscientes de la energía del orgasmo y utilizarla de manera que podamos cambiar nuestra vida, a mejor. Con este propósito, nos explica de qué forman nos ayudan, entre otros rituales, los aceites esenciales, los cristales y piedras preciosas o las fases de la Luna. El objetivo es “enseñar nuevas maneras de vivir y percibir la sexualidad, y mostrar su verdadero potencial”, sostiene la autora, que anima a disfrutar del autoplacer “de una forma diferente, y si se tiene una pareja con mentalidad abierta a estos temas, a “explorar y experimentar” juntos. “Más allá del sexo, deseo que las herramientas que comparto sirvan a otros tanto como me sirvieron a mí. La magia me iluminó el camino para aprender y descubrir muchas cosas que me dieron paz, esperanza y optimismo”, apunta la autora, que guarda un diario mágico donde apunta todos sus orgasmos e intenciones. “Sin entrar en detalles, diré que cuando miro sus páginas puedo comprobar que he conseguido casi todo lo que he deseado”, asegura.

Desde que practica la magia sexual -la primera vez, un 5 de marzo de 2018- su vida personal y social se ha transformado. “Pagué todas mis deudas, cambié de piso a uno mucho más grande y cómodo y compré todos los muebles. Estoy viviendo una vida privilegiada en Barcelona”, afirma. En resumen, es algo similar a la ley de atracción, un principio popularizado por el libro ‘El secreto’, el manual de autoayuda que convirtió en millonaria a su autora, la escritora Rhonda Byrne: “Lo que piensas, lo atraes”.

Pero ¿cómo se consigue eso tirando de sexo? Con la técnica que empezó a poner en práctica O’Hara aquel mes de marzo y que dice haber inventado. “Cada sesión de autoamor tenía una intención y durante la fase de estimulación, en la que dependía de mis fantasías sexuales, imaginaba que ya había conseguido aquello que deseaba. Me enfocaba en las sensaciones y las emociones que esto me producía”. Es decir, se canaliza la energía sexual hacia objetivos que no tienen nada que ver con el sexo, “como cambiar de trabajo, mejorar tu calidad de vida o cualquier otra realidad que desees crear”. Su obra, avanza, es un camino reservado a quienes disfrutan plenamente de la sexualidad y “están dispuestos a explorar más allá de lo convencional”. “Combinar el sexo con lo esotérico puede parecer extravagante, pero invito a probarlo, independientemente de las creencias”, añade.

