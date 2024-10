Julio Borges: La lucha en PJ es impedir que Maduro secuestre la oposición

Posteado en: Destacados, Internacionales, Nacionales, Política

En el marco de las últimas controversias públicas entre miembros del partido Primero Justicia, conversamos con el fundador de la tolda amarilla, Julio Borges. El dirigente respondió a los señalamientos de Henrique Capriles Randoski sobre los temas de filtraciones, la conducción del partido y rendición de cuentas. A juicio de Borges no existe una diferencia personal sino de agendas acerca de lo más importante: “defender sin cálculos” la victoria del 28 de julio.

Redacción de La Patilla

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Borges sostuvo que dentro de Primero Justicia “hay una lucha para evitar que Maduro se apodere del partido a través la manipulación de agendas personales”. Y advirtió “Aquellos que estén pensando en elecciones regionales y parlamentarias, sin lograr materializar el triunfo del 28J, están divorciados del corazón del pueblo venezolano”

Henrique Capriles acusa a un grupo de Primero Justicia conformado por: Paola Bautista de Alemán, Juan Miguel Matheus, María Beatriz Martínez, Juan Pablo Guanipa, Carlos Ocariz, Juan Carlos Caldera y su persona de temas muy sensibles, tales como, pasar información al régimen, no rendir cuentas o no creer en elecciones. ¿Qué tiene que decir usted sobre esas acusaciones tan graves?

La verdad es que la opinión pública y todos en Primero Justicia estamos sorprendidos por las declaraciones que se han hecho. Son contradictorias. La acusación más grave y que más pesa en el fondo es que, insólitamente, nos acusan de ser mariconistas y edmundistas; y allí es donde creo que está el fondo del problema.

La realidad es que desde hace más de un año, ha habido dentro de PJ dos visiones de fondo que contrastan enormemente: mientras unos apoyábamos la necesidad de la realización de primarias, la necesidad de buscar una candidatura unitaria, hacer una campaña con total entrega y ahora defender con toda la fuerza el 28J, en contraste, está esta otra visión de quien hace las acusaciones, que hizo todo lo posible dentro de PJ para que no hubiera primarias, hizo todo lo posible para que el candidato fuera Manuel Rosales, no acompañaron a María Corina en la campaña y que, después del 28J, están con una ansiedad increíble por tratar de pasar la página de esa gesta heroica. Sobre estas dos visiones que te estoy explicando hay abundantes declaraciones y entrevistas que dejan muy clara su posición negativa y errática a lo largo de estos meses.

Pero sobre señalamientos concretos hacia usted como no rendir cuentas administrativas o de acusarlo de estar conspirando siempre con militares, ¿Qué tiene que decir?

Sobre todas las acusaciones absurdas, nosotros pedimos que, en el próximo Comité Político Nacional de PJ, que reúne a cerca de 300 líderes locales, regionales y nacionales, se debata a fondo, una a una, las denuncias falsas que buscan crear artificialmente una crisis dentro de PJ.

En mi caso, por ejemplo, el tema de rendir cuentas: desde hace más de 2 años dejé la coordinación de Primero Justicia. No administro nada, entregué un partido con cero deudas y un fondo de ahorro para su mantenimiento. Hago un esfuerzo diario para levantar fondos y así sostener mis áreas de responsabilidad: comunicaciones, estrategia e internacional sin ser una carga en el presupuesto de mi partido.

Sobre estar conspirando me preocupa que utilice las mismas acusaciones que usa la dictadura contra los dirigentes, contra los periodistas, contra los que paran en una alcabala, contra los que le revisan su teléfono, contra 1800 venezolanos que están, injustamente, encarcelados al día de hoy. Para ellos, todos somos conspiradores.

A mi me impresiona enormemente como se mimetizan estas acusaciones con la narrativa del régimen: las mismas acusaciones sin pruebas, la misma saña, el mismo rencor y, además, de manera pública. Venezuela no se merece que nuestros dirigentes copien los modos de ser de la dictadura.

En la opinión pública se preguntan, ¿por qué estás diferencias salen a relucir justo en este momento? ¿No se le hace un flaco favor a la unidad democrática ventilando a vox populí estas cosas?

Como lo expresó Juan Pablo Guanipa en su carta a PJ y también por la forma en cómo ha reaccionado la opinión pública en este momento, hay un total desconcierto de por qué en medio de un triunfo tan grande como el 28J y frente a violaciones masivas a los derechos humanos con miles detenidos y niños secuestrados, haya personas que tengan la insensatez de hacer acusaciones falsas para crear una crisis interna en PJ.

Las únicas razones que nosotros vemos son tres: primero, una rivalidad absurda y un no reconocimiento de María Corina Machado, a la que nunca apoyaron en la campaña, ni promocionaban sus actos y hasta se le cortaba de las fotos en las redes; en segundo lugar, quieren mandar un mensaje a la dictadura de deslinde con la lucha por hacer valer el 28J y empezar a normalizar y caer en el chantaje de siempre. En tercer lugar, la posibilidad de hacer méritos para que la dictadura les regale la tarjeta de Primero Justicia a quien se pliegue a la agenda del régimen.

Todo nos parece tan absurdo que esa es la única explicación que encontramos para que un pequeño grupo pueda actuar de la forma tan contradictoria.

Para el gobierno no han sido suficiente las inhabilitaciones, no ha sido suficiente la ilegalización, no ha sido suficiente la persecución de nuestros dirigentes, no ha sido suficiente el robo de las tarjetas de nuestros partidos políticos. Ahora, quiere meterse y manejar nuestras agendas. En lo que quiero alertar a la opinión pública: es que este movimiento de cooptar a Primero Justicia por parte de la dictadura es una autopista para someter a toda la oposición. No es un tema interno, es contra toda la unidad y sus organizaciones. Al final el régimen quiere dividir a la oposición entre los que reconocen a Maduro y coexisten con ellos y los que no , quienes debemos ser excluidos de participar en política.

¿Cómo ha sido recibido este tema de las acusaciones dentro de Primero Justicia?

Hoy 40 dirigentes justicieros están en la cárcel. En Primero Justicia la recepción de todos estos ataques ha sido recibida con la misma reacción negativa que la opinión pública, nadie lo entiende y además a los justicieros nos duele. Porque no es el momento, nos es la forma y no es el medio. Hemos tenido reuniones muy largas para ratificar el 28J, el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González; y de esas discusiones nacen las preocupaciones que mencioné anteriormente. En el fondo, en Primero Justicia hay una lucha para impedir que Nicolás Maduro secuestre el partido. Como dijo María Corina Machado recientemente, el país no perdonará a quienes no den la pelea desde cada una de sus posiciones.

¿Esta agenda de estos dirigentes que usted señala está vinculada con una participación en elecciones regionales en el año 2025?

El segundo alcalde más importante del país es Rafael Ramírez, un hombre dedicado a hacer gestión, y la respuesta de la dictadura es meterlo a la cárcel junto a su equipo y empezar a fabricar acusaciones de financiar la campaña presidencial de María Corina y Edmundo. Al mismo tiempo, Jorge Rodríguez inicia un proceso para transformar las leyes electorales y de partidos políticos, en una fotocopia cubana, cuando a miles de personas y jóvenes se les violan los DDHH.

Bajo estas circunstancias, aquellos que estén pensando en elecciones regionales y parlamentarias, sin lograr materializar el triunfo del 28J, están divorciados del corazón del pueblo venezolano. Parte del debate en Primero Justicia es entre quienes estamos luchando por defender el sentimiento de rabia de un pueblo que se siente robado y desea materializar el 28 de julio y quienes tienen puesta la mirada en otro lugar, desde una posición totalmente personalista y acomodaticia.

A usted se le acusa de que no cree en la negociación, en las elecciones y de tener posiciones extremistas. En todo este caos que existe en el país, ¿acaso no es válido que algunos dirigentes plateen una posición más concreta de negociación con el régimen?

Todo el mundo, empezando por María Corina y Edmundo González, han dicho que una negociación es válida. La diferencia reside en que cualquier negociación debe ser para lograr materializar el triunfo del 28J en paz y con garantías para todos. Pero repetir de nuevo lo que ha sucedido en el pasado, que algunos dirigentes inician conversaciones parciales y unilaterales, es inaceptable. El 28J se logró porque nos cerramos bajo dos banderas muy claras: unidad y voto. Por eso, tenemos que lograr que cualquier proceso de negociación haga honor a lo logrado en las elecciones presidenciales.

¿Cuál es la estrategia que proponen ustedes en PJ y la plataforma unitaria para materializar el cambio el 10 de enero del 2025?

Nosotros creemos que hay que repotenciar un movimiento interno para luchar porque se imponga la verdad de lo ocurrido el 28J. Asimismo, tenemos que seguir construyendo con Edmundo y María Corina una coalición internacional para el reconocimiento de ese triunfo histórico y para poner mayor presión sobre la dictadura con el propósito de que se de una fractura de aquí a enero y con ello se de inicio a un proceso de transición ordenada.

Por eso, quiero reiterar que las diferencias en Primero Justicia no son en cuanto a estrategia, sino en cuanto agendas. Hay personas que están poniendo sus intereses personales por encima del interés nacional. Y nosotros estamos luchando para que, a través de esa agenda que quieren imponer, la dictadura no controle nuestro partido.

Nuestra labor es hacer crecer y fortalecer la energía que hizo posible el triunfo del 28 de julio. Esa fuerza está allí, no vamos a defraudarla. Tenemos la convicción que el pueblo venezolano, el verdadero héroe, será honrado con libertad, progreso y justicia.