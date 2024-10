Quién fue Liam Payne, de brillar con One Direction a morir en Argentina

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La noticia del fallecimiento de Liam Payne en Buenos Aires sacudió al mundo de la música. El excantante de One Direction, la boy band que integró entre 2010 y 2016 con Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, perdió la vida en la Argentina y con solo 31 años de edad.

Por Infobae

Luego de la separación del grupo pop surgido en Londres, Payne hizo un recorrido solista que estuvo cargado de altibajos, mientras su vida privada se fue tornando cada vez más complicada. Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. Desde joven, mostró un gran interés por la música y el entretenimiento. Sus primeras incursiones en la escena musical fueron a través de concursos locales y clases de canto.

Cuando tenía 14 años, Payne audicionó por primera vez para el programa británico de talentos The X Factor en 2008, pero fue rechazado, con la sugerencia de que volviera cuando fuera mayor. Dos años después, regresó al programa con más preparación y con el objetivo de triunfar en el mundo de la música. Durante esa audición de 2010, Payne logró impresionar a los jueces con su voz y carisma. Sin embargo, al igual que sus compañeros futuros, no logró llegar a las etapas finales del concurso como solista. Ahí es donde comenzó la historia que lo cambiaría todo: los jueces, liderados por el reconocido Simon Cowell, decidieron unirlo con otros cuatro chicos, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, para formar una banda llamada One Direction.

One Direction rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Aunque quedaron en el tercer lugar de The X Factor, fueron muy populares desde el principio. Cowell decidió firmar al grupo con su sello discográfico, Syco Music, y en 2011 publicó su single debut, titulado “What Makes You Beautiful”. El álbum que lo acompañó, Up All Night, fue un suceso de ventas en muchos países del mundo.

En paralelo, se fue gestando una numerosa tropa de fans en torno a su música y su carisma, conocidas como las Directioners, mientras la banda siguió lanzando álbumes y giras mundiales con un éxito arrollador. Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015) consolidaron su estatus como una de las boy bands más taquilleras de este siglo, rompiendo récords de ventas y agotando estadios en todo el mundo.

