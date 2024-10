David Mendoza: De Elvis Amoroso y a Piero Maza

Posteado en: Opinión

El partido de la selección de Paraguay versus la nuestra, la Vinotinto, en el estadio “Defensores del Chaco” en Asunción, por un puesto de clasificación a la final del mundial de futbol a jugarse en 2026 en EEUU, México y Canadá, tuvo sin duda a un protagonista no deseado: el terrible árbitro Piero Maza. Lo de este “pita – serpentinas” este “pitador de horas locas en las bodas” es una vergüenza. Este señor convirtió en una estafa para los aficionados, para los apostadores, y para el público en general, un espectáculo de selecciones, de equipos que representan, no hinchadas, sino naciones, culturas. Lo natural, es que estas cosas pasen y ya. Sin embargo, dado el inclinado pitado del árbitro en el Venezuela – Argentina, a favor de la albiceleste, y ahora este otro escándalo, creo que la vaina ya es para no dejarla pasar.

Hay analistas futboleros mucho más versados que yo en estas lides, aunque algunos de ellos jamás hayan chutado un balón, ni en la cancha de la escuela, otros (hay que decirlo, con formación profesional, no sólo en la comunicación periodística, sino también en la dirección técnica de fútbol), que sostienen que, a pesar del árbitro, había que ganar, que Venezuela tiene un déficit de juego y cosas por el estilo. Yo me niego a barrer el asunto bajo la alfombra.

Afirmar que “el árbitro no influyó en el resultado porque el gol encajado no devino de una jugada mal pitada” es una falacia. Todo el partido fue condicionado por el “pitoloco” de Piero Maza. “Es que ellos son profesionales y deben saber lidiar con estas situaciones”. Una situación como esa, influye en el estado psicológico de los jugadores. No lo voy a dejar pasar. No se trata de ganar o perder. Ni siquiera se trata de si vamos o no vamos al mundial. Yo, como millones de personas, nos dispusimos a disfrutar de un espectáculo de competencia de naciones, sacrificando tiempo y esfuerzo. Y me siento estafado por el señor Maza. Me siento estafado por la Conmebol. Me siento estafado por la pasiva permisividad de la Federación Venezolana de Fútbol, en manos del gobierno venezolano de manera absoluta, contraviniendo los estatutos de FIFA. El futbol de Conmebol se convirtió, si es que no lo fue desde hace mucho, en una estafa. No se trata de los resultados. Se trata de que el espectáculo y el resultado del mismo, guarde relación con lo sucedido en cancha ¿por qué alguien que roba un banco es perseguido, proscrito y preso, y un árbitro de fútbol embustero y embaucador, puede pitar para perjudicar los intereses y sueños de millones de personas sin que pase nada, a pesar de que la bolsa que saca, comparada con el pobre atracador de banco, es mayor en ocasiones, porque ya los bancos no guardan la carne en las bóvedas?

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

No estoy aquí exculpando al cuerpo técnico de la Vinotinto. Un cuerpo técnico que ha gozado de un manto, de una capa, un aura de santidad bendita, donde todos inclinamos el ánimo a la fe en Dios y en ellos como ángeles ungidos de una habilidad pascual. No lo exculpo. Pero es que así es muy fuerte; como diría mi esposa “así es muy arrecho papá”. Que, si Machís no estuvo bien, que el medio campo no se entendió, que por qué sacar a Sava para meter otro delantero. Con el respeto que merecen todos estos analistas ¡ese no es el problema! Los entrenadores se equivocan, no una, ni dos, ni tres veces en un partido; se equivocan a manos llenas; y no uno, sino los dos que juegan. De tal manera, que jugar en alto rendimiento, con una inclinación tan abrumadora del árbitro, no es posible. De cada 10 veces que se jugara ese partido, en las mismas condiciones en las cuales se jugó, Paraguay ganaba 9 veces y media. Eso no es una competencia, es llevar a nuestra selección a un matadero.

Y aunque se quiera sacar del “paquete” al presidente de la Conmebol, me refiero al señor paraguayo, economista y director de medios de comunicación Alejandro Domínguez Wilson, no es posible. Es su íntegra, plena y absoluta responsabilidad. Venimos viendo cómo a Venezuela se le perjudica para favorecer la clasificación de Paraguay de manera descarada. En el partido de Venezuela versus Argentina, se favoreció a Paraguay a través de Argentina, y en este último duelo en Asunción, se hace de forma directa. Es un escándalo y hay que denunciarlo.

Hago un voto serio porque se investigue esta situación por parte de alguna fiscalía nacional o por parte de los responsables de FIFA. Se está jugando con las personas y sus ilusiones, su tiempo, su dinero. Hay daños a terceros y es posible que se esté configurando un delito punible. Si los responsables no actúan de oficio, deberá formarse una asociación civil sin fines de lucro que impulse una demanda colectiva contra los posibles autores de esta estafa continuada.

Primero el señor Amoroso y ahora esto ¿hasta cuándo y cuánto debemos aguantar los venezolanos?

Maduro, El Aissami si puede, Alex Saab que está en la buena, Amoroso y el resto de Maduro & Co, no se pierdan la caricatura “Súper Mostacho” por lapatilla.com. Pueden adquirir los capítulos en forma de NFT´s a través del siguiente enlace:

https://opensea.io/assets/matic/0x8c0e2ea868c305d950afa6d34d63f0073b12170f/242/

Nuestros libros

Sigue mi perfil de autor y accede a la bibliografía por el siguiente enlace de Amazon https://amazon.com/author/davidmendozayamaui

Con tu compra me ayudas a seguir produciendo contenido.