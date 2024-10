El exilio forzado de un dirigente opositor: “Me fui de Venezuela para evitar vivir el infierno de estar detenido”

La persecución a los venezolanos se acentuó tras las lecturas de las actas electorales en las afueras de los centros electorales del pasado 28 de julio y en presencia, no solo del Plan República, testigos y miembros de mesa, sino también frente a la multitud de votantes que esperaban conocer los resultados en caliente y registrar los resultados.

La elección presidencial en Venezuela fue una gesta ciudadana histórica, porque todo el país se involucró, incluso, aquellos que se hacen llamar “apolíticos”, porque no participan activamente en la política. No faltó un café, un pan, un vaso con agua, para algún voluntario o los grupos de personas que quedaron afuera de los centros esperando que se leyeran los resultados. De esta experiencia democrática, hay miles de videos que la gente grabó y subió a sus redes sociales.

Estos materiales audiovisuales fueron usados por los organismos de seguridad para reprimir, perseguir y detener a quienes participaron en un proceso democrático, cumpliendo lo establecido en la ley. El único propósito de los organismos represores era evitar que la gente obtuviera los resultados de cada centro electoral para evitar la sumatoria real de los votos de cada estado de Venezuela.

Así como cientos de venezolanos fueron perseguidos y detenidos, hay otros que lograron huir del país, con ayuda de partidos políticos, familiares, amigos y hasta vecinos, quienes evitaron que activistas políticos fueran detenidos sin motivos.

Es el caso de Andis Ferreira, de 36 años de edad, un venezolano residente del municipio Monseñor Iturriza en el estado Falcón, ingeniero civil de profesión y dirigente político de Vente Venezuela. Ferreira estuvo a la cabeza de la organización ciudadana en su municipio y trabajó para lograr los objetivos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD): cuidar los votos y demostrar con las actas la voluntad de los venezolanos.

Compromiso con la democracia

Andis tiene unos 14 años en la política venezolana y ha militado en dos organizaciones. Sus inicios fueron en Primero Justicia, partido en el que estuvo hasta el año 2022. Luego pasó a formar parte de las filas de Vente Venezuela. “He tenido la oportunidad de hacer distintas funciones dentro de estos partidos políticos en Venezuela, iniciando por ser dirigente juvenil hasta llegar a ser director del partido en mi municipio”.

En el año 2021 fue electo por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para ser candidato a alcalde en el municipio Monseñor Iturriza, demostrando una vez más el compromiso con la democracia. “Luego de este evento, decidimos participar con la organización Vente Venezuela, iniciando con el cargo de secretario general de Organización Municipal y luego como coordinador general del municipio”.

Debido a la responsabilidad política dentro de la jurisdicción, se convirtió en el jefe de campaña del Comando Con Venezuela, que apoyó a María Corina Machado y Edmundo González, papel que desempeñó hasta después de las elecciones presidenciales.

“Todo este proceso fue llevado de manera exitosa, organizada y dentro del civismo que nos caracteriza a todos los que hacemos vida en las organizaciones políticas de oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de nosotros estar dentro del marco de la Constitución en todas y cada una de nuestras acciones, antes, durante y después del 28 de julio, el Gobierno inició unas medidas arbitrarias y de persecución, que usa como herramienta para amedrentarnos a todos los venezolanos. Puedo expresar que fui víctima de muchos y distintos ataques, tanto mensajes anónimos como ataques psicológicos, promoviendo una posible captura por el simple hecho de haber demostrado con actas en mano lo que realmente fue la gran verdad y la expresión del pueblo venezolano”, afirmó Ferreira.

“Fascista, vamos por ti”

La mañana del 30 de julio recibió una amenaza directa, gracias a fuentes dentro del Psuv, porque ya el control no es el mismo dentro de sus dirigentes municipales y regionales, y muchos de ellos también respetan el trabajo opositor. Fue notificado con antelación sobre la visita de los cuerpos de seguridad a su residencia, específicamente a la casa materna, ubicada en Chichiriviche.

Dejaron escritos en ventanas y puertas, amenazas directas como “Fascista, vamos por ti”, situación que denunciaron medios de comunicación locales y nacionales.

“La comunidad en general puede dar fe de que nuestros familiares pasaron momentos de angustia enorme y que el Gobierno comenzó con sus juegos psicológicos en mi contra. He recibido amenazas de manera directa a partir del 30 de julio por el simple hecho de defender la voluntad de nuestra gente en nuestro municipio, que se expresó con una abrumadora mayoría a favor de Edmundo González; pero no bastó solo con esta amenaza, sino que posteriormente el día 29 de agosto del presente año fui nuevamente víctima: mi hogar, mi lugar de residencia fue nuevamente marcado con palabras como “Fascista, vamos por ti”. Además, pintaron una X en una de las ventanas. Esto lo tomé como una amenaza directa, tomando en consideración los antecedentes que han ocurrido o lo que ha desencadenado los eventos posteriores al 28 de julio tras la victoria electoral por las fuerzas opositoras, el daño psicológico es enorme, tanto para mí como para mis familiares. Mi madre, mi hermana y mi sobrino estaban totalmente aterrados por lo que pudiese ocurrir en contra de mi vida”, aseveró.

Logró salir del país el 4 de septiembre, con ayuda de políticos, familiares y amigos. Actualmente está bien, en resguardo.

“Pasé dos días intentando salir de Venezuela. El miedo y la incertidumbre estaban presentes en todo momento. No dejaba de pensar en el punto que hemos llegado, pues no se puede hacer política limpia en Venezuela, ya no puedes ser opositor a un Gobierno, porque te tratan como un delincuente, pese a que todo lo que hicimos está en las leyes venezolanas. No hicimos más que cuidar los votos y lograr tener las pruebas para demostrar el triunfo de Edmundo González Urrutia”.

Emigrar, un duro golpe a los sueños

Para Andis lo más difícil es dejar todo por lo que tanto ha trabajado. Empezar de cero en otro país sin querer hacerlo, porque nunca quiso salir de Venezuela. Es un exilio forzado para evitar ser encarcelado en un país sin garantías ni derechos. “Me puse a pensar que es mejor estar fuera del país que en una celda en Venezuela sin ningún motivo. Me fui de Venezuela para evitar vivir el infierno de estar detenido”.

Lamenta todas las restricciones que existen en los demás países para los migrantes venezolanos, pero sobre todo le duele de dejar su profesión para dedicarse a algún oficio para ganarse la vida.

“Sin lugar a duda, lo emocional, estar lejos de tu familia y amigos, marca un vacío. Aunque la vida del emigrante te permite conocer nuevas personas, es difícil. En el caso de nosotros, los que salimos empujados por un Gobierno, es extremadamente difícil. Espero estar en casa nuevamente muy pronto porque confío en la ruta que nos trazamos junto a Edmundo González Urrutia y a nuestra líder María Corina Machado”.

Para Ferreira, todos los votaron por Edmundo González y confiaron en la Plataforma Unitaria Democrática, merecen una felicitación, porque no es fácil votar y defender la voluntad de la gente bajo un gobierno autoritario.

“Además no tuvimos recursos más que el humano y la ayuda que podía dar cada venezolano. A ellos les mando un mensaje de esperanza, que aún la batalla no se ha terminado. Que confíen en esa mujer guerrera, en ese hombre sereno, que están haciendo lo necesario para lograr el cambio. Se que no es fácil, porque todos esperábamos un cambio desde el 29 de julio, luego de que reconocieran los votos, pero así como hubo un plan para guardar las actas y defender los votos, así lo hay para este proceso”, concluyó.