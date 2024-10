Informe de energía y petróleo: Israel pospone represalia contra Irán y los precios retroceden

Posteado en: Actualidad, Economía

La principal preocupación de los países vecinos del golfo Pérsico es el potencial cierre del estrecho de Ormuz por iniciativa de Irán. Por este estrecho transitan diariamente cerca de 20 millones de barriles de diferentes hidrocarburos

Por Juan Szabo y Luis A. Pacheco en La Gran Aldea

El mercado petrolero sigue cauteloso mientras espera el resultado de las negociaciones entre EE. UU., Israel, y otros países, en cuanto al tipo de repuesta militar que dará Israel al ataque iraní de principios de este mes. En principio, se dice que EE. UU. quiere evitar que los blancos sean instalaciones nucleares o petroleras, lo que dejaría solamente objetivos militares como posibles objetivos. Pero no es solo el suministro de petróleo el que está en juego, el de gas natural y gas natural licuado es también sujeto de preocupación por la situación en el golfo pérsico y esta semana le damos una mirada.

En Venezuela, la crisis política se sigue cocinando a fuego lento, incluyendo la remoción de altos personeros, entre ellos el expresidente de PDVSA, coronel Pedro Rafael Tellechea, aunque todavía la crisis no afecta de manera visible las reducidas operaciones petroleras a las que el régimen parece acostumbrarse.

Internacional

El mundo ha tomado una especie de receso de las tensiones geopolíticas, pareciendo confiar en que los potenciales efectos disruptivos del flujo de energía no se materializarán, sin que se hayan suspendido las actividades bélicas en los dos frentes de guerra de mayor gravedad. Por el contrario, los ataques y movimientos de tropas se han intensificado, y complicado por la presencia de tropas de múltiples países. Sin embargo, el evento que tiene mayor probabilidad de inducir una interrupción de flujo de petróleo y gas, el ataque retaliativo de Israel a Irán, ha sido evitado por ahora o más bien pospuesto.

Aunado a este ambiente de incertidumbre, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en sus declaraciones en la víspera de la reunión semestral del FMI, afirmó que: “la gran ola de inflación mundial está retrocediendo. Una combinación de acción de política monetaria decidida, flexibilización de las restricciones de la cadena de suministro y moderación de los precios…”. Sin embargo, Georgieva también advirtió que: “Se prevé que el crecimiento a medio plazo sea mediocre, no muy inferior al anterior a la pandemia, pero que está lejos de ser lo suficientemente bueno. No es suficiente para erradicar la pobreza mundial, ni para crear la cantidad de empleos que necesitamos…”, temas todos que redundan en el ámbito energético, incluyendo la financiación de la transición.

Geopolítica

La principal preocupación de los países vecinos del golfo Pérsico es el potencial cierre del estrecho de Ormuz por iniciativa de Irán. Por este estrecho transitan diariamente cerca de 20 millones de barriles, entre petróleo, productos y gas natural licuado (GNL). Tanto Irán como Arabia Saudita están activamente alistando sus terminales fuera del estrecho de Ormuz: el terminal de J?sk en el golfo de Omán y el terminal de Yanbu en el mar Rojo, respectivamente, aunque las capacidades de estos solo permite manejar una fracción de las exportaciones totales. Los Emiratos Árabes Unidos y Omán también pueden exportar crudo, cerca de 2,5 millones de barriles por día (MMbpd), de sus terminales en Fujairah y Muscat respectivamente, ambos en el golfo de Omán. La totalidad del gas licuado, procedente de Irán y Catar, forzosamente tienen que pasar por el estrecho de Ormuz para llegar a su destino.

Indirectamente relacionado con estos preparativos, EE. UU. bombardeó posiciones hutíes en Yemen para reducir los riesgos de navegación en el mar Rojo, por donde saldría parte del crudo cargado en Yanbu.

El frente de guerra en el Medio Oriente ha estado muy activo. En una acción militar en la ciudad de Rafah en Gaza, fue dado de baja Yahya Sinwar, líder del Hamás y “cerebro” de los ataques del 7 de octubre contra Israel. El evento, según algunas fuentes, pudiera facilitar las negociaciones para obtener la liberación de los rehenes remanentes, e inclusive, una luz al final del túnel para el final de la guerra de Israel contra Hamás. Aunque Israel ha sido cauteloso en sus anuncios. En ataques terrestres al sur del Líbano, otros cabecillas de Hezbollah han sido eliminados por las fuerzas de defensa israelí (FDI).

En Siria, la situación de seguridad se está enturbiando con la presencia de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés). Las tropas rusas alrededor del aeropuerto de Deir Ezzor exigieron a la IRGC retirarse del área, en donde también están las tropas leales al gobierno sirio. Israel ha interceptado varios drones y misiles lanzados desde Líbano, Irak y Siria, incluyendo uno que cayó cerca de la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Por el lado de la invasión rusa a Ucrania, se reporta la presencia de tropas y armamento de Corea del Norte participando activamente en la confrontación. Un contingente de 1500 soldados se encuentra ya en Rusia y la cifra podría aumentar a 12000, según la agencia de espionaje de Corea del Sur. Esto ocurre mientras aumenta la evidencia de que Corea del Norte está suministrando municiones a Rusia, como lo demostró recientemente la recuperación de un misil en la región de Poltava, en Ucrania. Representantes de la OTAN advirtieron que la presencia de Corea del Norte en la invasión rusa a Ucrania representa una grave expansión del conflicto.

En EE. UU., las elecciones presidenciales están en la recta final, en una muy reñida contienda. Los últimos sondeos parecen indicar que la precaria ventaja que tenía la vicepresidente Harris se está reduciendo. Muchas decisiones geopolíticas por todo el mundo están esperando por el resultado de estas elecciones.

Fundamentos

Es útil sumar, en el análisis del mercado energético, el tema del gas natural como otra arista a considerar. En artículos anteriores, hemos analizado el comportamiento de la economía y mercado energético mundial a través del prisma petrolero y en menor grado nos hemos referido a la contribución del gas natural. En ocasiones particulares, como el suministro de gas natural ruso a Europa y en las ocasiones cuando los precios han causado cambios entre hidrocarburos líquidos y gaseosos, hemos rozado el tema.

La realidad es que ambas fuentes de energía, petróleo y gas natural, son importantes, cada uno con sus propios méritos y en su conjunto representan, hoy y en el futuro previsible, más del 50 % del consumo de energía primaria; aunque la demanda del crudo se tenderá a estabilizar, el gas natural crecerá orgánicamente. El crecimiento de la demanda y usos del gas natural se debe a que es un combustible muy flexible y de menores emisiones que el carbón y el petróleo, y se presenta como el respaldo por excelencia de la intermitencia de otras fuentes renovables de energía de cara el auge de la electrificación.

Las reservas de gas natural, tal como en el caso del petróleo, se encuentran en un puñado de regiones geográficas, comúnmente coincidiendo con las regiones petroleras, no por coincidencia, sino porque su origen es el resultado de procesos geológicos análogos, en las mismas cuencas sedimentarias. Al igual que en el caso del petróleo, los grandes desarrollos de gas natural no son necesariamente proporcionales a la presencia de recursos y, por lo tanto, los grandes suplidores no son los mismos que detentan las mayores reservas.

En todo caso, las cifras indican que tanto Rusia como el Medio Oriente son hoy protagonistas principales no solo de la producción, sino también que controlan una parte importante de las reservas de gas del mundo.

También podemos concluir, visto en el contexto de los próximos 25 años, que se requerirán de ingentes inversiones, tanto en petróleo como en gas natural, para mantener el suministro a la economía mundial. Así mismo, como se evidenció en el caso de Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania, cambiar de suministro vía gasoductos a un suministro por tanqueros de GNL (gas natural licuado), requiere de infraestructura costosa en ambos extremos de la transacción de compra/venta, lo que hace aún más importante asegurar las vías de navegación de esa línea de suministro.

Volviendo la mirada de nuevo al petróleo, en EE. UU. la producción de petróleo se mantiene alrededor de los 13 millones de barriles por día (MMbpd), y la producción de gas natural en 103.500 millones de pies cúbicos por día, algo menor de lo esperado, por las limitaciones impuestas por la administración del presidente Biden sobre la exportación de gas licuado, que afectan la rentabilidad de los desarrollos de “shale gas”. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, EE. UU. se convirtió en el mayor suplidor de GNL de Europa.

El movimiento de taladros activos también está estancado, según Baker Hughes. Tanto los taladros desarrollando gas natural, por bajos precios, como los dedicados al petróleo, por disciplina financiera, no han mostrado incrementos de la actividad, a pesar de que el invierno se acerca en el hemisferio norte con el mayor consumo estacional de gas.

Según el reporte de a Administración de Información Energética (EIA: por sus siglas en inglés), los inventarios comerciales de petróleo comercial se redujeron en 2,2 millones de barriles. También, los inventarios de gasolina se redujeron en 2,2 millones de barriles, como reflejo de una menor importación y exportación de crudo y menores corridas de refinación, apuntando a una demanda estable. Los inventarios de gas natural aumentaron en 76.000 millones de pies cúbicos en relación con la semana pasada y se mantienen en niveles promedio para esta época del año. Mientras, los inventarios de gas natural de la Unión Europea (UE), de cara al invierno, están ya al 90?% de lo requerido; al igual que el año pasado se alcanzó el objetivo con antelación.

En noticias económicas, el crecimiento económico de China fue del 4,6 % en el tercer trimestre de 2024, menor que lo esperado, aunque la actividad de refinación se incrementó con la finalización de los mantenimientos mayores, después de varias caídas mensuales consecutivas.

Tan pronto se publicó la cifra de desaceleración de la economía en el tercer trimestre, el Banco Popular de China dio a conocer más detalles de sus medidas para impulsar los mercados de capitales. El gobernador del banco, Pan Gongsheng, señaló a los mercados inmobiliario y bursátil como los retos claves de la economía que requieren un apoyo político específico. En efecto, mientras que la producción industrial y las ventas minoristas aumentaron y superaron las expectativas, el sector inmobiliario siguió sumido en una desaceleración.

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) redujo los tipos de interés en 25 puntos básicos. Es la tercera vez este año que se han reducido las tarifas. La medida reduce la tasa que el BCE paga sobre los depósitos de los bancos al 3,25?%, del 3,5 %, y es el primer recorte de tasas de interés consecutivo en 13 años.

Por su parte, la OPEP+ se ha mantenido silente, también expectante a los eventos entre Israel e Irán, mientras que mantuvo en septiembre la producción cerca de los niveles acordados, pero con la ayuda de los cierres temporales de Libia. Por cierto, aunque la producción de Libia ha sido restablecida, los rumores indican que Farhat Bengdara, presidente de la junta directiva de la compañía estatal libia, ha presentado su renuncia al primer ministro interino del Gobierno de Unidad Nacional (GNU) de Libia en Trípoli, Abdulhamid Dbeibah. Bengdara fue nombrado recientemente tras un acuerdo entre los dos clanes rivales del país, el de Dbeibah, que representa al gobierno occidental, y el general Khalifa Haftar, que representa al gobierno rival oriental. Se especula sobre que uno de los hijos de Haftar podría reemplazar a Bengdara, lo cual, de ser cierto, podría replantear la crisis de gobernanza.

Latinoamérica está emitiendo una interesante combinación de noticias contradictorias. Por un lado, el nuevo gobierno mexicano ha decidido reducir el presupuesto de inversiones de Pemex en sus actividades aguas arriba en 1.400 MM$ para el último trimestre de 2024. A pesar de que mencionan que el efecto de dicha reducción solo daría como resultado una disminución de producción de menos de 6000 barriles por día para el último trimestre, nuestro estimado indica que, aunque casi la mitad de los recortes corresponden a actividades no generadoras de potencial de producción, la reducción estará más cercana a 63 MBPD. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que la producción de la empresa se limitaría a 1,8 MMBPD en el 2025, en comparación de los 1,75 MMBPD del 2024, pero una reducción considerable vis a vis los planes de mediano plazo.

Por el otro lado, la petrolera estatal argentina, YPF, está alcanzando importantes logros en Vaca Muerta, llegando a producir 388.000 barriles por día en el primer semestre del año 2024, un 20?% más que en el mismo periodo del año pasado, compensando con creces la caída de producción en México. Igualmente, en términos de gas natural, promedió una producción 558 millones de pies cúbicos por día (558 MMpcd), un 11 % superior al año 2023.

Más al norte, Colombia atraviesa una fuerte sequía, lo cual está afectando la disponibilidad de agua y la generación de electricidad. Como consecuencia, los precios del gas natural se están disparando, no así su disponibilidad, a pesar de varias noticias de descubrimientos, pero que no tienen la entidad para cambiar los balances, por ahora.

Finalmente, dos potenciales huracanes amenazan el golfo de México. Nadine, actualmente cerca de las costas de Belice, y Óscar desplazándose hacia las Bahamas y Cuba. Ambos podrían ocasionar interrupciones en las actividades de petróleo y gas en el golfo de México.

Comportamiento de los precios

Los mercados del petróleo se han estancado desde la liquidación de contratos de principios de semana, que se produjo después de informes de que Israel había dado garantías a EE. UU. de que no atacaría las instalaciones petroleras de Irán. Sin embargo, el mercado no ha olvidado de que probablemente habrá un ataque de represalia por parte de Israel, pero según el Washington Post, será una serie de respuestas quirúrgicas a las instalaciones militares.

Esta semana, la atención también ha vuelto a centrarse en los fundamentos de la oferta y la demanda, con una perspectiva de demanda más débil, por la situación económica de China, aunque el gobierno central de ese país se afana en darle solución a los problemas prioritarios de su economía.

Las perspectivas de mercado publicadas por la OPEP y la IEA esta semana sugirieron una demanda más lenta y un superávit de oferta considerable para el próximo año, lo que mantiene la presión sobre los precios del petróleo.

Así las cosas, los precios del crudo cayeron a niveles no vistos desde principios de octubre, cuando el riesgo geopolítico no había reflejado todavía el ataque de Irán a Israel.

Del martes al jueves los precios del petróleo crudo se movieron poco, mientras los inversores buscaban una nueva dirección, que encontraron finalmente el viernes al conocerse el crecimiento de China en el tercer trimestre: una nueva reducción en los precios, cerrando la semana con una fuerte pérdida.

Los crudos marcadores Brent y WTI, al cierre de la jornada el viernes 18 de octubre, se cotizaban en 73,06 y 69,22 dólares por barril respectivamente, una baja de un 7,5 % con respecto a la semana anterior.

Mientras tanto, los precios del gas en Henry Hub, punto de referencia en el estado de Luisiana para el precio del gas natural, cayeron de $2,49/MMBTU a $2,26/MMBTU, una baja de un 13?% con respecto la semana anterior, y sensiblemente inferior a los precios en la Unión Europea, que se mueven alrededor de 15 $/MMBTU.

Venezuela, el régimen se repliega a su citadela

El régimen ha decidido que, su mejor opción ante la derrota electoral y el miedo a fracturas internas, es replegarse y reorganizar la cúpula, un proceso complicado debido a los múltiples intereses y dudosas lealtades en y entre las facciones internas. No falta quien diga que el nombramiento de Diosdado Cabello como ministro del Interior es parte de ese cierre de filas, principalmente para evitar que Cabello se adueñe del poder; por aquello de tener el enemigo cerca. La “transformación total” en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, ordenada por Maduro, también es un delicado acomodo de piezas. Se remueven los dos generales que manejaban los organismos de seguridad y que le han dado soporte a la defensa del fraude, pero se mantiene al ministro de la Defensa; los nuevos nombramientos son allegados al ministro Cabello.

La Asamblea Nacional nombra un nuevo miembro para la directiva de la CNE, para llenar el vacío del rector Delpino, quien fue destituido de su cargo luego de haber denunciado una grave “falta de transparencia y veracidad” en las cuestionadas elecciones del 28 de julio. Alex Saab, es nombrado ministro de Industrias, en reemplazo del coronel Pedro Tellechea.

Pedro Tellechea es la más reciente adición a la larga lista de ministros de petróleo o presidentes de PDVSA que han caído en desgracia y han sido “judicializados”. Este lunes, 21 de octubre, la fiscalía general de la república confirmó el arresto del hasta hace poco presidente de PDVSA y ministro de petróleo. Se le acusa de “graves delitos contra los más altos intereses de la nación”, que quiere decir todo y nada. Lo más probable es que, como sus antecesores, su caso caiga en un limbo judicial en donde no se aceptan indulgencias; aunque siendo militar activo, Tellechea probablemente es un peón en juego más complicado.

La recién nombrada ministra para el Petróleo, Delcy Rodríguez, anunció el lanzamiento del “Bloque Histórico Patriótico Revolucionario Petroquímico Nacional”, como parte de lo que llamó la construcción del nuevo modelo económico junto a los trabajadores. Continuó mencionando que: “Estamos en defensa de la esperanza de nuestro pueblo, lo otro es el abismo y que ya sabemos de qué se trata: entregar nuestros recursos a los centros hegemónicos”.

En su continuo doble discurso, Rodríguez se olvida de que es el mercado norteamericano y otros centros “hegemónicos” quienes están proveyendo más de la mitad de las divisas utilizadas para financiar el gasto público y el intento de tratar de reducir o mantener la brecha entre el dólar oficial y el paralelo.

La economía

Lo que los números económicos revelan es que el gasto público está siendo recortado y la recaudación del SENIAT está cayendo, probablemente un indicador de la contracción de la economía formal y un mayor nivel de desempleo.

Tal como mencionamos la semana pasada, el dólar oficial se está revaluando, sin embargo, no se ha cerrado la brecha entre el oficial y el paralelo, un efecto pernicioso que de no atacarlo alimentará la inflación. El ingreso de divisas no está creciendo, y los precios del petróleo en la actualidad no indican un potencial repunte. Por lo tanto, las intervenciones en el mercado cambiario son insuficientes para anclar el dólar oficial, dado el ambiente inflacionario que se vive.

Operaciones petroleras

La petrolera francesa, Maurel & Prom, en un comunicado de prensa, indicó que estaba produciendo 7.100 barriles por día (7,1 Mbpd), en su bloque en el occidente del país; un aumento de casi 1.000 barriles por día con respecto al mes anterior. La operadora pronosticó que para fin de año llegaría a unos 10 Mbpd, nivel poco probable, ya que aparentemente no hay taladros de perforación activos, ni es inminente su llegada. Repsol ha continuado con el programa de mantenimiento en el campo Tomoporo, en la costa oriental de lago de Maracaibo, y Chevron continúa perforando uno de los últimos pozos de los 17 programados para este año.

La producción promedio de crudo durante esta última semana fue de 849 Mbpd, distribuidos geográficamente como se desglosa a continuación:

Occidente 195 (Chevron 89)

Oriente 139

Faja del Orinoco 515 (Chevron 111)

TOTAL849 (Chevron 200)

El nivel de procesamiento de las refinerías nacionales se situó en 194 Mbpd de crudo y productos intermedios, con un rendimiento en términos de gasolina y diésel de 61 Mbpd y 72 MBPD respectivamente, insuficiente para satisfacer la demanda interna de gasolina, la cual continúa dependiendo de las importaciones.

Las exportaciones de octubre se mantienen en línea a los planes de exportación del mes de 660 BPD, en parte para aliviar los abultados inventarios en el terminal de Jose. Probablemente, se esté pensando en enviar combustible a Cuba para ayudar a solventar el apagón general por fallas en la generación de la isla, pero no está programado todavía.

En el patio de almacenaje de La Salina, en Cabimas, ocurrió un incendio en un tanque que contenía setenta y cinco mil barriles de petróleo. Aparentemente, debido a la falta de espuma anti incendio, y no mantener enfriado el exterior del tanque, ocurrió lo que se denomina “boilover” – una ebullición súbita del agua que expulsa el petróleo ardiendo del tanque – lo cual ocasionó al menos una veintena de quemados.

Gas natural

La producción actual de gas natural es de unos 3.200 millones de pies cúbicos por día (MMpcd), de los cuales unos 700 MMpcd corresponden a gas libre, principalmente de la Licencia de Gas de Cardón IV, costa fuera de la península de Paraguaná y volúmenes menores de yacimientos en el estado Guárico.

En el norte de Monagas, por falta de infraestructura de compresión, inyección y tratamiento, 1400 MMpcd se queman o ventean. La industria petroquímica utiliza unos 300 MMpcd para producir metanol y amoniaco. El remanente de la producción se dedica al mercado nacional, que incluye los volúmenes consumidos en operaciones petroleras, combustible para las plantas termoeléctricas y gas doméstico.

En cuanto a los precios del gas metano en el país, están fijados oficialmente en niveles altamente subsidiados – a pérdida. El precio del gas producido en las licencias de gas se sitúa alrededor de 3,5 $/MMBTU, con la particularidad de que PDVSA solo ha pagado una fracción del gas entregado por ENI y Repsol, lo que incrementa la abultada deuda de PDVSA con las empresas ENI/Repsol.

Viendo hacia el futuro del gas natural en Venezuela, una condición necesaria para desarrollar el negocio del gas para suplir el mercado interno y exportar gas al mercado internacional, es la fijación de un precio de mercado que genera incentivos para el productor y que sea asequible al consumidor interno y competitivo en el mercado de exportación.